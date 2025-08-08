Los 5 colores de ropa que podrían sumarte años y es mejor evitar después de los 50

Los colores de ropa que más envejecen a partir de los 50 años |

Aunque no lo creas, los colores de ropa también envejecen y es por esto, que hay ciertas tonalidades que debes apartar del clóset a los 40 y 50 años, si buscas una imagen moderna, fresca y juvenil. Esto no quiere decir que nos desprenderemos de la elegancia, sino que estaremos un poco más cerca de elevar sin mucho esfuerzo nuestros atributos naturales.

Porque sí, la ropa suma años si no la sabemos escoger sabiamente, algo que no solo pasa por la textura, el diseño, los cortes o el tipo de cuerpo, sino también, el color, el cual incluso dicen que hasta afecta el estado de ánimo.

Los colores de ropa que más envejecen a partir de los 50 años

El beige

Sabemos que amamos el nude a todo lo que da, pero a partir de los 40 y sobre todo, a los 50 años, sería bueno darle un descanso en nuestros looks, recomiendan desde Vanidades. “Aunque pueda parecer un tono neutro y elegante, el beige tiende a apagar la piel y a hacer que nuestro rostro luzca sin vida. Algo similar ocurre con ciertos tonos pasteles”, nos recuerdan.

Verde oscuro

Aunque luzce sofisticado en pequeñas dosis, no abuses con un look monocromático en este color porque realmente no le favorece a la mayoría de tonos de piel. Es muy sobrio y aburrido a la vista, así que solo llévalo en pocas dosis.

Gris

“Aunque el gris es un color muy versátil y elegante, puede resultar un poco severo y aburrido, especialmente si lo llevamos cerca del rostro”, dicen. En faldas o pantalones es lo más recomendado.

Negro

Es el tono más clásico y sobrio por excelencia, así que no luciremos mal, pero recuerda que sí endurecerá tus rasgos y elevará tu edad, así que no abuses de él. “Si quieres darle un toque de luminosidad a tu outfit, puedes combinar el negro con tonos más suaves y como el blanco o el rosa”, recomiendan.

Marrón

Por último, tenemos el marrón, otro de los colores que pueden sumar años a tu apariencia. “Aunque el marrón es un color muy cálido y acogedor, puede resultar un poco apagado y aburrido si lo llevamos en grandes cantidades”. Por eso, combínalo siempre con un tono más atractivo.