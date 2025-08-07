¡Adiós rubios! El tinte ‘Aperol Spritz’ es la sensación de la temporada: ofrece un cambio elegante y favorecedor

¡Es elegante, es único, y sobre todo, es TENDENCIA! El tinte ‘Aperol Spritz’ está causando sensación en los salones de belleza por su propuesta que reta a los clásicos rubios y a técnicas como el balayage, ideal para quienes buscan un cambio de look que apueste por lo creativo y claro, por una transformación que haga que todas las miradas se dirijan a ti.

Sabemos que una de las decisiones clave que toma una mujer son las que toma respecto a su cabello, y es que, es parte primordial de nuestro arreglo, por eso, cualquier paso en falso, puede resultar un caos, o bien, un rotundo acierto para cautivar a quienes te rodean.

Aunque tomar este tipo de decisiones nunca es fácil, aquí te dejamos una propuesta que renace del 2021, si lo que buscas es un cambio de look importante, algo que se vea, y no que vaya hacia lo discreto, eso sí, apostándole a la elegancia de una forma completamente diferente.

Tinte Aperol Spritz Pinterest

Si estás lista para dar ese paso en la transformación de tu look, entonces, llegaste al lugar correcto, aquí puedes encontrar una opción que podría convertirse en tu nueva obsesión y sin duda, hará que la consideres en tu top de alternativas para ese cambio que tanto esperas.

¿Qué es el tinte Aperol Spritz?

El Aperol Spritz Hair es el tono vibrante que está arrasando este 2025 ¿Quieres verte radiante, moderna y con un toque de audacia esta temporada? El nuevo must en coloración capilar no viene de las pasarelas, sino directamente de tu copa favorita.

Así es, el tono inspirado en este icónico cóctel italiano está conquistando cabelleras y redes sociales. Así que, te damos la bienvenida al mundo del “Aperol Spritz Hair”, el tinte naranja con toques rojizos y dorados que está marcando tendencia en 2025.

Inspirado en los matices efervescentes del clásico cóctel veraniego (una mezcla de Aperol, prosecco y soda), este tono combina naranja cobrizo, toques de coral y subtonos dorados, creando un efecto cálido, chispeante y ultra favorecedor.

Tinte Aperol Spritz Pinterest

Desde pasarelas como las de Jacquemus hasta los reels de TikTok, el tinte Aperol Spritz es el tono que grita ¡verano, vibra alto y atrevimiento!. Celebridades como Zendaya, Gigi Hadid, Phoebe Dynevor y la influencer francesa Camille Yolaine ya han coqueteado con versiones de este tono.

¿A quién favorece el tinte Aperol Spritz?

Le sienta bien a casi todos los tonos de piel, sí, incluso las más frías pueden lucirlo con matices más sutiles y es perfecto para quienes quieren salir del clásico rubio o del tradicional pelirrojo con algo más fresco, vibrante y moderno.

El tinte Aperol Spritz es más versátil de lo que parece y puede favorecer a muchos tonos de piel y tipos de cabello si se adapta bien el matiz.

Tinte Aperol Spritz Pinterest

Es un tono que resalta bajo el sol, ideal para vacaciones, festivales y outfits veraniegos. También se adapta tanto a bases claras como medias, con técnicas como balayage, ombré o tinte completo. Sumado a que tiene una vibra retro-chic perfecta para los looks boho o parisinos que todas amamos.