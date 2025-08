Andrea Legarreta impactó con maxiescote a los 52 años y aseguran “opacó a Galilea Montijo”

Con elegantes atuendos, Andrea Legarrera y Galilea Montijo arrasaron durante el aniversario del famoso programa matutino de Televisa, ‘Hoy’, que el pasado 4 de agosto, celebró 27 años al aire, siendo uno de los favoritos del público por más de dos décadas.

PUBLICIDAD

Al nostálgico festejo, se unió Fernando Colunga como invitado especial, y es que, vale recordar que el actor hizo su gran regreso a la televisión a través de la nueva telenovela del canal de las estrellas, ‘Amanecer’ donde comparte créditos con Livia Brito, Ana Belena, Daniel Elbittar y Emilio Osorio.

Poco a poco fueron compartiendo momentos y agradecimientos al programa, del que destacaron dedicatorias de Karime Pindter entre otros; sin embargo, la más escandalosa fue la de Pepillo Origel, quien generó controversia, tras enviar sus felicitaciones y señalar “no me pelaron”, sin embargo, fue Andrea Legarreta quien replicó exaltando el valor de su trabajo para ‘Hoy’.

Andrea Legarreta Instagram: @andrealegarreta (Instagram: @andrealegarreta)

El sexy look de Andrea Legarreta en el aniversario de ‘Hoy’ que causó furor

No obstante, esta polémica en medio del aniversario de ‘Hoy’ no fue la única que estalló y es que, los atuendos por los que se decantaron sus conductoras estrella, Andrea Legarreta y Galilea Montijo, causaron ruido en redes sociales, pues mientras unos destacaron la belleza de ambas, otros las atacaron cruelmente y no solo eso, también llegaron a compararlas.

Una vez más, las crueles comparaciones entre famosas volvieron a suscitarse en redes sociales y es que los atuendos por los que se decantaron Andrea Legarreta y Galilea Montijo causaron furor dividiendo a los fans.

Para esta ocasión, fue Andrea Legarreta quien se robó la atención por su deslumbrante atuendo, y es que, la famosa conductora de televisión usó un vestido midi de manga larga, que incluía un drapeado a la altura de su abdomen, luciendo un impactante escote pronunciado que combinó con unos pumps.

Su beauty look, por otro lado, destacó su cabellera rubia ondulada y joyería dorada minimalista como cereza del pastel de un atuendo que fue celebrado por sus fanáticos.

PUBLICIDAD

Comparan el look de Andrea Legarreta y Galilea Montijo en el aniversario de ‘Hoy’

Internautas no tardaron en llenar de halagos el atuendo de Andrea Legarreta, sin embargo, hubo otros que opacaron el momento, haciendo crueles comparaciones con Galilea Montijo.

Fue Galilea Montijo quien usó un minivestido de tipo corsé con transparencias y medias de cristal que resaltaron su figura de una forma elegante, pero quien se terminó robando el aliento fue Andrea Legarreta a quien terminaron halagando, con comentarios en los que se leía:

“Andrea muy sexy”, “Andy el alma de Hoy”, “Andrea opacó a Galilea”, se leía, mientras que otros arremetieron contra ellas por usar piezas que bien podría condenar Carolina Herrera, otros señalaron que ambas lucían como unas “divas”, “Gali sirviendo pelatzo, cuerpazo, rostro, makeup”, “Preciosas”, “hermosas”. Se leyó en redes mientras usuarios aplaudían los elegantes looks de ambas para el aniversario 27 del famoso programa matutino de Televisión.