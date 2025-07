A los 50, Drew Barrymore presume su figura con destellante traje de baño negro y le llueven halagos

Drew Barrymore se quitó 20 años con una trasformación de look

Drew Barrymore acaba de dar un mensaje de amor propio y aceptación con una reciente aparición donde lució un deslumbrante traje de baño negro por el que usuarios le aplaudieron por mostrarse al natural.

De esta forma, la icónica actriz, demuestra a las mujeres que no importa la edad, lo importante es lucir con orgullo tu cuerpo, sin la necesidad de ceñirse a estándares de belleza, que suelen ser poco realistas.

En redes sociales, los comentarios fueron puros halagos por parte de los fanáticos, quienes aplaudieron su belleza real sin retoques y su confianza. Muchos destacaron lo saludable y genuina que se veía, celebrando la actitud de una figura pública que ha elegido mostrarse tal cual es, sin esconder ni corregir imperfecciones.

Drew Barrymore no ha tenido una vida amorosa de comedia romántica | (Dimitrios Kambouris /Getty Images)

Drew Barrymore presume su figura en traje de baño negro

La actriz y presentadora Drew Barrymore, de 50 años, fue vista disfrutando de una relajada escapada familiar a bordo de un lujoso yate en el Mediterráneo. Las fotografías compartidas por los paparazzi, la captaron usando un sencillo y clásico bañador de una sola pieza, color negro, mientras disfrutaba de un chapuzón en el mar y momentos de esparcimiento con sus hijos y allegados.

Dichas imágenes han causado revuelo, mostrando a Barrymore saltando al agua desde la embarcación, sumergiéndose con soltura, para luego nadar hasta el yate, evidenciando una actitud desenfadada y llena de energía positiva.

Sin temor al qué dirán sobre su figura, la actriz se vio relajada, sonriendo y compartiendo tiempo con su familia, lo que transmitía la sensación de unas vacaciones íntimas y auténticas.

La visita de Drew Barrymore a Saint‑Tropez capturó algo más que una escapada de verano: fue una declaración de autoaceptación, autenticidad y empoderamiento femenino a los 50 años. El bañador negro, sobrio y elegante, se convirtió en símbolo de esa postura: naturalidad, comodidad y dignidad al envejecer con gracia y sin perder la esencia.

Entre los comentarios que más se repitieron se podía leer: “Se ve fantástica… sana y libre”, “Se ve hermosa y natural”, “espectacular”, “perfecta al natural”.

El mensaje de amor propio de Drew Barrymore

Apenas en abril, Drew Barrymore reveló su secreto para envejecer con gracia, asegurando que prefiere verse al natural, por lo que trata de mantenerse así, sin someterse a ningún tipo de tratamiento estético o cirugía, todo esto durante su presentación en su programa de televisión, ‘The Drew Barrymore Show’:

“No me he hecho nada, y quiero tratar de quedarme así” y añadió: “Haz lo que funcione para ti… no juzgues a los demás porque ellos lo hacen diferente”.

The Drew Barrymore Show (Captura)

Si bien, confesó que una de sus inseguridades era su ‘papada’ subrayó la importancia de ser compasiva con ella misma, dejando una lección que muchas deberían escuchar:

“Quiero decirme a mí misma que no sea tan dura conmigo misma. ¿Cuántos momentos hermosos tenemos realmente de ver nuestro reflejo y entender que esa persona que nos mira es nosotros?”, y concluyó: “Una sonrisa es mejor que cualquier labial que compres… no es cómo te ves, es cómo te sientes”.