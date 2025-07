¿Adios tenis? Los botines ‘cowboy’ serán furor en 2025: así se combinan para un look moderno y original

Desde hace unos años, el estilo vaquero ha adquirido una gran relevancia, sobre todo, gracias a Bella Hadid, quien se ha posicionado como la máxima representante de esta forma de vestir, donde la libertad y ese aire minimalista es sin duda uno de los atractivos de estos looks.

PUBLICIDAD

Desde jeans vaqueros hasta las botas cowboy y los sombreros, esta estética del “viejo oeste”, se volvió uno de los grandes atractivos de la moda, que ha sido retomado por Sabrina Carpenter, quien se ha lucido como una diva en su reciente video musical ‘Manchild’, donde opta por este estilo.

Sabrina Carpenter en 'Manchild' X

Esta vez ya no se trata precisamente de botas, sino de botines los que están haciendo que las mujeres luzcan como unas expertas en moda, solo con un cambio donde se sustituye a los tenis de una vez por todas, para demostrar que experimentar con otro tipo de calzado puede ser una opción perfecta para ‘aderezar’ tu look.

Sabemos que los cambios en los looks que nos hacen sentir cómodas pueden ser complicados, sin embargo, los expertos, recomiendan optar por unos botines cowboy si lo que buscas es un estilo diferente, elegante y con el que, no necesariamente, uses el mismo tipo de calzado.

Botines cowboy Pinterest

Los botines ‘cowboy’ serán tendencia este año

La moda más querida en granjas y caballerizas se traslada hasta las grandes ciudades, y esta opción será una de las más amadas por las mujeres amantes de las tendencias.

El estilo ‘cowboy’ será uno de los estilos más populares de este año, de ahí que los botines ‘cowboy’ o ‘vaqueros’ sean uno de los calzados más populares del 2025.

Botines cowboy Pinterest

Apuesta por esta “versión corta” y divertida que promete hacerte lucir moderna con un toque “norteño”, tal como las han lucido famosas como María José ‘Majo’ Aguilar.

PUBLICIDAD

Es una opción casual perfecta para quienes buscan algo diferente y no temen experimentar, por lo que considera este tipo de calzado si deseas acaparar miradas tal como la hermana de Gigi Hadid lo ha hecho, presumiendo este estilo en las salidas donde es captada con su novio Adan Bañuelos.

Botines cowboy Pinterest

¿Cómo usar botines cowboy?

Del estilo norteño al empresarial, los botines cowboy son muy sencillos de combinar y son capaces de darle un giro completo a tu estilo, gracias a que bien pueden ser considerados como una pieza statement.

Ya sea que combines con un blazer oversize combinado con unos shorts o un vestido, este calzado es perfecto para destacar y hacer distinto tu look, además se adapta con todos los estilos (sobre todo, los que son tendencia este año) por ejemplo, el grunge y el boho que también son dos grandes contendientes de la moda vaquera.

Botines cowboy Pinterest

Sitios como Vogue, reconocidos por su habilidad y conocimiento en la industria de la moda, aseguran que las mejor vestidas no solo apuesta por botines cowboy en versiones convencionales, sino en una paleta de color galáctico, justo como Majo Aguilar, o bien decantarse por diferentes tonalidades para destacar como una experta.

Lo mejor de todo es que no se trata de una moda efímera, pues los botines cowboy se adaptarán a las diferentes temporadas del año, por lo que un vestido lencero o blusas boho para la primavera-verano es una gran idea, en cambio, para el otoño-invierno, combinar trench coats o gabardinas, piezas largas de punto total looks de mezclilla o pantalones sastre, también son una buena opción.