¿Adiós rubio? Geraldine Bazán reaparece con cambio de look: “Es completamente diferente”

El icónico rubio de Geraldine Bazán ha dado un nuevo giro luego de que la actriz presumiera en un video, detalles de su nuevo look con el que de ‘despidió’ de forma momentánea de su melena que, por años, ha cautivado por sus brillantes destellos dorados.

PUBLICIDAD

Cada uno de los posts que la actriz comparte la definen como una verdadera diosa de las vacaciones, y es que, entre sensuales bikinis, destinos paradisiacos y la refrescante compañía de sus hijas, la exesposa de Gabriel Soto ha sabido como robar la atención por cada uno de sus viajes. Los más recientes, a Corea del Sur y Japón.

Sin embargo, esta vez no se trató de un viaje, sino de un cambio que adelantó, cómo la verán sus fanáticos en la televisión, donde se deshizo de su cabellera rubia, para apostar por un tono más discreto, pero igual de favorecedor, eso sí, como a todos los famosos les pasa, las opiniones no tardaron en dividirse, mientras unos la apoyaron, otros aprovecharon para lanzarle algunas críticas.

Geraldine Bazán Instagram: @geraldinebazan (Instagram: @geraldinebazan)

Geraldine Bazán presume su nuevo look

Después de un momento de despeje y conexión con la naturaleza, Geraldine Bazán llegó a la Ciudad de México, para comenzar a prepararse para el que será su nuevo proyecto televisivo, donde, tal como la actriz adelantó, interpretará una mujer de nombre ‘Larissa’, razón por la que el primer paso para esta nueva aparición en la pantalla chica, sea un cambio de look.

Hace unos meses, la actriz de 42 años, mostró el que parecía ser su cambio más atrevido, cortando su cabello justo a la altura de sus hombros, dejando visibles algunas capas que no pasaron desapercibidas, generando una serie de comentarios de apoyo, donde destacaron su juventud y hermosura.

Geraldine Bazán Instagram: @gerldinebazan (Instagram: @gerldinebazan)

Esta vez, dejando a un lado ese estilo fresco y moderno, Geraldine Bazán compartió con sus más de cinco millones de seguidores el cambio que se había hecho, que constó de un rubio cenizo, presumiendo un estilo ondulado y tinte que se acerca mucho al tono taupé que corrió a cargo del estilista de las estrellas, Sebastián Guzmán, escribiendo un mensaje en el que se leía:

“New hair, new character, new era (nuevo cabello, nuevo personaje, nueva era). Cuando el guion cambia, el look también. Mi pelo está expuesto a muchos cambios: color, corte, luces, calor… Pero desde hace ya varios años, Sebastián Guzmán ha sido quien lo cuida, lo transforma y lo reinventa. Gracias por siempre entender cada etapa, cada personaje y cada versión de mí. Para los fans un pequeño sneak peak, así va a lucir ‘Larissa’”.

PUBLICIDAD

Usuarios reaccionan al nuevo look de Geraldine Bazán

Tras este cambio de look, los fanáticos de Geraldine Bazán no tardaron mucho en reaccionar, y algunos aseguraron que este cambio era muy favorecedor para la actriz de 42 años y que, incluso, la hacía lucir mucho más juvenil.

“Se ve más hermosa y juvenil”, “Muy bonito te quedó”, “Está precios ese color y te queda hermoso”, “Está precios ese color y te queda hermoso”. Sus detractores, por otro lado, cuestionaron si se había hecho un cambio, pues señalaron que “apenas se percibe”.