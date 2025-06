“Menuda diosa”: Georgina Rodríguez posa con sexy vestido ‘corsé’ pero la critican por esto

Netflix festejó su décimo cumpleaños, celebrando una historia que cambiaría por completo, la forma en la que las personas disfrutaban del mundo del entretenimiento, posicionándose como un gigante de la industria que, hoy en día, se ha vuelto un rival con un “hueso duro de roer”.

Comenzando su historia como una tienda de alquiler de DVD a finales de los años 90, Netflix, ha construido un emporio del que más de un famoso anhela formar parte, mostrando una nueva cara del mundo del cine y las producciones televisivas, apostando por nuevas historias y nuevos talentos que, además, poco a poco, lograron afianzar su nombre como una renombrada casa productora compartiendo sus propios proyectos.

Netflix celebra su décimo aniversario. Instagram: @netflixes (Instagram: @netflixes)

Es por eso, que la plataforma de streaming, celebró sus diez años con una gran fiesta que tuvo lugar en Madrid, España, específicamente en la Puerta de Alcalá y el espacio ‘Ramsés’ que contó con una imponente alfombra roja que medía más de 500 metros y conectaba el Ayuntamiento de Madrid con la Plaza de la Independencia, por la que hubo todo un desfile de estrellas destacadas de cada una de sus producciones originales.

Entre los invitados a la gala, estuvieron Pablo Alborán, Rossy de Palma, Ester Expósito, Georgina Amorós, Paco León, Úrsula Corberó, Natalia Verbeke, Miguel Ángel Silvestre, Najwa Nimri, Clara Lago y Carmen Machi, solo por mencionar algunos nombres, sin embargo, la personalidad que logró acaparar las miradas fue la pareja de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez.

Georgina Rodríguez en el décimo aniversario de Netflix. Instagram: @netflixes (Instagram: @netflixes)

El deslumbrante look de Georgina Rodríguez en el décimo aniversario de Netflix

Con lo que parecía ser un claro pedido por parte de los organizadores en cuanto a los colores que serían admitidos en su código de vestimenta, cada uno de los invitados acudieron con una prenda roja o negra, tonos insignia de la famosa plataforma de streaming.

Fue así que Georgina Rodríguez acudió a la fiesta por el décimo aniversario de Netflix, ataviada en un look que ya es característico de ella, sensual, glamuroso y solo lo suficientemente revelador, demostrando por qué a influencer, suele decantarse por prendas que rompen con lo establecido.

La novia de Cristiano Ronaldo, acudió con un vestido midi de la firma, ‘Dolce & Gabbana’ de tintes lenceros que emulaban un corsé colocados, justo a los lados de la pieza haciendo que su figura se realzara y estilizara, además de presumir un escote ‘balconette’, la originaria de Jaca, optó por zapatos de tacón y un beauty look estilo Old Hollywood, además de llevar un particular accesorio en las manos, un blíster de jamón serrano.

Atacan a Georgina Rodríguez por este detalle en su look para la fiesta de Netflix

Aunque el look que llevó la empresaria, iba de acuerdo al estilo que suele presumir en diferentes eventos, la jaca, fue cruelmente criticada por su elección de look y es que, hubo quienes señalaron que Georgina Rodríguez, una vez más, desatinó su atuendo, pues con el dinero y lujos que presume, podría apostar por una pieza más “sofisticada”, según mencionó el público, quien, en cada una de sus apariciones, esperan un atuendo que se ciña a lo formal y menos a lo sensual por parte de la novia de CR7.

“Tiene mucho dinero y viste ropa básica”, “Escasa de joyas”, “Qué horror para mi gusto… hay dinero de sobra para derrochar”, “Horrible esa moda de salir en corpiños y transparencias”.