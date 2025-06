¡Adiós larga cabellera! Lucero reaparece con nuevo look y aseguran “luce como una de 20”

Lucero se encuentra en medio de la promoción de su nueva película ‘Nuestros Tiempos’ donde comparte créditos con Benny Ibarra, en una apasionante historia que promete robarse el corazón del público, donde darán vida a unos científicos casados que, gracias a una máquina que inventan, los adentra en un viaje en el tiempo.

Es así, que la famosa cantante, ha compartido con los medios de comunicación sobre esta experiencia con un grande del streaming como Netflix, sin embargo, en un reciente video, Lucero reapareció luciendo años más joven con un nuevo look que le valió de una ola de halagos por parte de sus fans.

Nuestros Tiempos Lucero y Benny Ibarra protagonizan 'Nuestros Tiempos', una encantadora película que te conquistará (Netflix)

La cantante no solo ha ganado fama por su incomparable talento vocal y su capacidad de interpretación en la televisión, también, gracias a su estilo, que la colocó como un ícono de los 80 y 90 gracias a su larga cabellera que, hasta se ganó un trend en TikTok, solo por el movimiento de su cabello. Es por eso, que ver un cambio de look en Lucero, es digno de admirar.

Lucero reaparece con cambio de look y aseguran luce años más joven

Este fin de semana, Lucero y Benny Ibarra acudieron al evento de promoción de su nueva película, ‘Nuestros Tiempos’, de la que ambos son protagonistas, sin embargo, previo a su asistencia, fue la cantante quien adelantó el nuevo look que presumiría durante este encuentro con la prensa que compartió más sobre ese cambio.

“Pues mis adoradas y adorados, estoy hoy con un nuevo look que yo espero que les guste porque les tenemos una sorpresa, vamos a ir a un lugar, y digo vamos porque vamos a ir dos personas, no solamente voy a ir yo ¡eh! Ya ahorita se van a enterar a donde vamos a ir y por eso me puse muy elegante y distinguida”, explicó Lucero.

En el video Lucero, presumía una cabellera castaña clara de la que se asomaban algunas mechas rubias que aportaron luz a su rostro y un flequillo que causó furor, pues aseguraron que este cambio la hizo lucir unos años más joven e incluso, la compararon con otras famosas como Luz Blanchet y Kany García.

Además, Lucero presumió un peinado ligeramente ondulado con una capas bien marcadas y un maquillaje que dio dramatismo a su mirada con unas sombras marrones y pestañas de impacto a los que se le sumó un rubor durazno y labios nude.

Usuarios reaccionan al cambio de look de Lucero

Usuarios no tardaron en reaccionar a este cambio de look, llenando de halagos a la cantante, pues aseguran que fue favorecedor y que la hizo lucir años más joven:

“Súper ese cambio te favorece muchísimo más joven te ves definitivamente”, “Me encanta tu pelo te ves hermosa”, “Se ve más joven con fleco”, “se imaginan cuando se haga de nuevo su coleta de caballo y quede su fleco todo lindo”, “que hermosa, me encantó el look, le queda divino, que no le queda a esa belleza”, “Se parece a Luz Blanchet guapísima”.