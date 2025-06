“Esto es amarse”: Salma Hayek muestra su rostro al natural a los 58 años y este detalle sorprende

Una vez más, Salma Hayek volvió a acaparar la atención en redes sociales, luego de que compartiera para Vogue sus secretos de belleza mejor guardados y lo que llamó la atención no fueron las técnicas que utiliza, sino el rostro que presume a sus 58 años.

Con cada aparición, la famosa actriz veracruzana logra acaparar la atención y es que, no solo su carisma es lo que provoca que todos los reflectores volteen hacia ella, también sus deslumbrantes atuendos que la han colocado como una de las famosas que son todo un referente del estilo.

La tendencia para fin de año: Salma Hayek y el vestido midi de lentejuelas ideal para las mujeres de 50

Esta vez, la esposa de François-Henri Pinault, volvió a dar una lección de amor propio, luego de aparecer en un video de Vogue, donde compartió sus secretos de belleza, mientras dejaba su rostro completamente al descubierto, sin una gota de maquillaje, presumiendo su radiante piel a sus 58 años y causando el furor de los internautas, quienes expresaron su sorpresa por ver a la actriz con la cara “limpia”.

Salma Hayek comparte los secretos de su rutina de belleza

En un video que ya ha dado mucho de qué hablar, Salma Hayek compartió los secretos detrás de su radiante rostro, del que, parece, ha logrado encontrar el secreto de la eterna juventud.

Fue para este encuentro con Vogue, que Salma Hayek compartió con el famoso medio de comunicación, quienes la han definido como “una actriz que no envejece” es la decisión de no lavarse el rostro por las mañanas, uno de los consejos que su abuela le dio y que mantiene vigente hasta el día de hoy, señalando que la piel, durante la noche, genera aceites esenciales que la ayudan a mantenerla en equilibrio, además, de que se niega a usar limpiadores y en su lugar, opta por agua de rosas.

Además de enumerar los productos que utiliza, dio un creativo consejo para las mujeres que deseen ocultar sus canas de forma temporal, y es utilizando máscara de pestañas en la raíz del cabello.

Por otro lado, la actriz reveló cuál es el tratamiento que lleva a cabo para que su rostro luzca radiante, alejada de los retoques estéticos demasiado invasivos, y es utilizando ultrasonido para estimular el colágeno y reafirmar la piel con una terapia llamada ‘Ultherapy Prime’.

Rostro de Salma Hayek causa sensación por esta razón

Luego de revelar sus secretos de belleza, fue un video el que llamó la atención, y es que, la famosa actriz de ‘Frida’ dejó su rospro completamente al descubierto sin una gota de maquillaje, regalándonos, quizá una de las imágenes más naturales que hemos visto de ella.

La reacción de los fanáticos no se hizo esperar, y es que, muchos de ellos no tardaron en aplaudir esta acción por parte de Salma Hayek. Además los halagos comenzaron a surgir, pues, muchos señalaron que en su rostro no se puede ver “ni una arruga”, y luce verdaderamente radiante a sus 58 años.

“Es increíblemente refrescante verla sin photoshop y maquillaje pesado”, “¡Realmente estoy disfrutando estas publicaciones! Es tan refrescante ver cada vez más celebridades siendo genuinas y viviendo sus mejores vidas sin importar las opiniones de los demás".