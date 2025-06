¿Cómo llevar faldas estampadas largas sin lucir anticuada? La clave está en esta blusa

Las faldas estampadas son todo lo que necesitas para lucir como todo un referente de la moda este verano, y es que, son fresquitas, cómodas y además, tienen mucho carácter, sin duda, una de las opciones perfectas para quienes buscan algo diferente que no sea necesariamente usar jeans para “estar cómoda”.

Ya lo ha dicho Vogue, las faldas estampadas serán uno de los estilos ganadores de este año, y todo parece indicar que ya hay una fórmula ganadora que hará que cualquiera sucumba ante una de las piezas de esencia boho que más de una querrá utilizar durante la temporada de calor.

La llegada de la primavera es siempre un sinónimo de nuevos comienzos y la alegría de recibir una de las estaciones más coloridas, cuyas tonalidades se transportan hasta nuestro clóset para ofrecernos algunos de los atuendos más bonitos y fresquitos.

¿Con qué blusa combinar faldas largas estampadas? Pinterest

Las faldas largas estampadas serán tendencia esta temporada

El 2024 fue el año del Old Money, el momento perfecto para demostrar que podemos ser sumamente cuidadosos con cada uno de los detalles que compone nuestro look, pero también una opción perfecta para quienes esperaban un atuendo mucho más sofisticado.

Pero esta rectitud y demasiadas reglas se transformaron y la búsqueda de la libertad fue uno de los ejes que movieron las tendencias de este año, por esta razón, las tendencias cambiaron hacia un sentido donde la autenticidad y la rebeldía se unieron, teniendo como uno de los máximos ganadores el estilo boho.

Faldas floreadas con blusa crop de tirantes. Pinterest (Pinterest)

Estas prendas sueltas dignas de un look bohemio terminarán por ser de las predilectas de las mujeres que busquen un equilibrio entre modernidad, comodidad y soltura, gracias a esta pieza que posee esos elementos necesarios para hacerla única y una versión que gustará a muchas.

¿Con qué blusa combinar faldas largas estampadas?

Aunque combinar las faldas largas estampadas podría parecer un reto, lo cierto es que se trata de una pieza ligera, que solo necesita la simpleza de otra prenda para que brille como ninguna otra, es por eso que se colocará como una de las predilectas para que mujeres las usen durante la temporada de calor.

Para combinar esta pieza hay quienes recomiendan una serie de blusas, sin embargo, hay una que brilla por su elegancia y ese toque sensual que hará que más de una quiera sumar una falda larga estampada a su guardarropa.

Faldas floreadas con blusa crop de tirantes. Pinterest

Aunque las combinaciones son muchas, si lo que sedeas es un look que gane por su elegancia, entonces combina una blusa crop con tirantes a tu falda larga estampada, de preferencia, que se trate de una pieza lisa, esto, con el fin de que no se resten protagonismo entre ambas, por lo que será la opción perfecta para quienes deseen un look cómdo, diferente y fresco para combatir el calor.

No temas combinar tu falda con diferentes estilos de blusas crop de tirantes, además no significa que necesariamente debas optar por un estampado floral, también pues usar un estampado tartán o apostar por motivos diferentes a las flores. Eso sí, si el toque boho es tu favorito, entonces complementa con una bandana o accesorios como collares o aretes largos.