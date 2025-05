¿Tenis elegantes? Este es el diseño que debes llevar si buscas glamour y comodidad

Si bien no es necesariamente un obligado, sin duda los tenis son un básico de cualquier look que busque comodidad en primer lugar, de ahí que sea el calzado predilecto para salidas donde la formalidad no es necesaria.

A pesar de eso, la moda se ha transformado tanto que, los dichos de Carolina Herrera sobre el uso de tenis, ha cambiado, y ahora, cada vez son más las personas que utilizan este calzado en el ámbito corporativo, demostrando que poseen una versatilidad única entre los zapatos y que, tienen más carácter que lo que algunos podrían pensar.

Es así que modelos como los Adidas Samba y otros estilos ‘slim’ se posicionaron como uno de los tenis más vendidos gracias a su particular elegancia que combina perfectamente con quienes buscan un equilibrio entre sofisticación y comodidad.

Tenis elegantes en tendencia. Pinterest (Pinterest)

Estos son los tenis elegantes que serán tendencia

Hace unos años, las palabras “tenis” y “elegancia” juntas, eran difíciles de imaginar, y es que, fueron considerados como un calzado de tipo deportivo exclusivamente para realizar actividades de este tipo o bien, para una tarde de domingo con looks desenfadados con los que era casi imposible relacionarlo con un atuendo bien cuidado y sofisticado.

Sin embargo, el paso de los años, demostró que, el modelo haría la verdadera diferencia, pues no se trata de usar diseños chunky o de gran suela, a veces solo hace falta optar por una pieza simple, ligera y sin demasiados elementos para que sea el calzado ideal para quienes buscan una alternativa cómoda, moderna y diferente para acudir al trabajo o un evento formal.

Tenis elegantes en tendencia. Pinterest (Pinterest)

Sí, ahora es posible usar tenis de forma elegante y hay unos que se les considera como los reyes, que son, ni más ni menos que los ‘slim’, aquellos que brillan por su característica discreta, ligera de suela delgada y sin demasiados elementos, son lisos y en su mayoría blancos que además son fáciles de combinar.

¿Cómo usar los tenis elegantes en tendencia?

Si a ti también te gustaría usar este diseño de tenis elegantes, lo primero que debes saber es que la oferta es muy vasta, pues puedes apostar por ese par de tu marca favorita, siempre y cuando posea las características antes mencionadas.

En realidad se trata de un modelo que no es difícil de combinar, simplemente cambia el outfit. Este tipo de tenis está hecho para elevar piezas de estilo sartorial, tales como pantalones que si son combinados con camisas y un suéter puede dejar como resultado un look atinado al estilo old money.

Tenis elegantes en tendencia. Pinterest (Pinterest)

También se puede utilizar con jeans, los mejores son los rectos, skinny y mom jeans, pues permiten que el look se vea limpio, sin demasiados elementos, manteniendo la sofisticación como uno de los principales ingredientes para quienes esperan un look que sirva para un momento formal.

El uso del color es importante, por los tenis no es necesario preocuparse demasiado, pero un outfit se eleva a la elegancia, si combinas una gama de colores neutros que pueden ir del azul, al beige, el blanco o el negro