¿Cómo es la playera ‘bebé’? La pieza que será furor en verano y que todas están comprando

En enero, el editor de Vogue hablaba sobre el fenómeno ‘babygirl’ que engloba un concepto en el que figuras intimidantes se transforman en personas simpáticas y hasta inofensivas, hablando de los hombres y la masculinidad tóxica que, esta vez, no tienen nada que ver con la tendencia que está capturando la atención de las amantes de la moda.

PUBLICIDAD

La moda retro llegó para quedarse, y así lo refrendaron las it girls, quienes esperan lucir como todas unas divas del estilo, con una pieza tan básica, pero lo suficientemente chic que hará que luzcas bien, sin demasiado esfuerzo.

De ahí que las camisetas de ‘bebé’ o baby tees se hayan convertido en una de las prendas más buscadas de los últimos meses, que fue revivida por Charli XCX, quien se adueñó del verano pasado con su estilo ‘brat’, llenándolo de verde y un aire retro, casi futurista.

Playeras 'bebé' Pinterest (Pinterest)

¿Qué es la camiseta ‘bebé’ que será tendencia esta temporada?

La estética ‘babygirl’ trae de vuelta las camisetas de ‘bebé’ o ‘baby tees’ pero, te equivocas si piensas que se trata de un estilo tierno y encantador, al contrario, refleja un aire seductor y rebelde que solo quienes se consideran a sí mismas como mujeres atrevidas, podrían atreverse a apostar para utilizar.

Este tipo de camiseta corta se ciñe al cuerpo dejando a vista la cintura y parte del abdomen de quien la porta y no solo eso, si no que se ha convertido en la opción perfecta para quienes buscan una pieza relajada y cómoda para el día a día, por lo que es una alternativa para quienes no desean decantarse por los estilos rígidos del old money, si no algo casi de tintes grunge con una baby tee que hará que luzcas como una verdadera diosa del street style.

Las playeras ‘bebé’ regresan con fuerza y así se usarán este año. Pinterest (Pinterest)

La ternura solo la lleva en su nombre, pues al contrario, es una pieza fresca que ayudará a evadir el calor de una forma rebelde, brillando por sus divertidas frases que pueden incluir algunas palabras altisonantes, anteponiéndose a las reglas de la sociedad, y enviando mensajes que pueden servir como una forma de irrumpir con lo establecido, plasmando sus propias reglas.

¿Cómo usar una camiseta ‘bebé’?

Combinar este tipo de camiseta es muy sencillo, pues, es tan versátil que seguro encontrarás un diseño que se adapte a tus necesidades, combina con pants para quienes desean un estilo desenfadado.

PUBLICIDAD

Las playeras 'bebé' serán tendencia este 2025. Pinterest (Pinterest)

Para quienes quieren un look que se incline al estilo boho, combina una falda midi bordada, algo mucho más relajado es combinar un pantalón pijamero, es relajado y perfecto para el día a día, además es una opción fresca si lo que buscas es combatir el clima caluroso con estilo.

Otra forma de utilizar las baby tees o camisetas de bebé es con faldas largas de estampado tartán o pantalones acampanaos que proporcionan este aire retro y hasta dosmilero, recordándonos a los íconos del estilo de ese entonces.

Sus mejores compañeros son unos zapatos de tacón como stilettos o plataformas, también pueden ser una buena opción zapatos como mocasines, y claro, tenis.