¡Ni negra, ni blanca! Esta es la blusa que todas están buscando por su elegancia y versatilidad: así se usa con jeans

El nuevo color de moda no es ‘mocha mousse’ como tanto lo predijo Pantone, más bien se trata de un tono que emula el lujo y la sofisticación, sin que necesariamente se utilice una paleta de neutros que, al menos el 2024, fueron unos de los más usados.

PUBLICIDAD

Este 2025 sorprende por su propuesta fresca que hace frente a la tendencia old money, un estilo con piezas sartoriales que se caracterizó por su limpieza y atención al detalle, emulando algunos de los looks de antaño, reflejando sofisticación y sobriedad.

Sin embargo, este año, la propuesta cambia de rumbo y ya no se trata de un estilo que refleje esta sobriedad, es más bien la búsqueda del equilibrio entre lo elegante y aquello que destaque tu esencia, tu autenticidad desde un punto en el que te sientas libre de explorar tu creatividad.

Blusas amarillo mantequilla en tendencia este 2025. Pinterest (Pinterest)

De ahí que un color en específico, haya vuelto “locas” a las amantes de la moda y esté cada vez más presente, empezó por los tenis y se extendió hasta los pantalones y ahora, son las blusas las que se transforman para dar paso a uno de los estilos más elegantes en cuanto a blusas que querrás probar.

Este es el color de blusa en tendencia que todas quieren

Las blusas en tendencia no tienen una forma particular, mucho menos un tipo de corte que respete ciertas reglas, solo bastó un color para que destacara en el aparador y fuera tan deseado que poco a poco lo hemos visto en diferentes atuendos del streetstyle que no hace más que acrecentar ese deseo.

El negro y el blanco dejaron de ser el único sinónimo de elegancia, y es que, el amarillo mantequilla se ha ido apoderando de los looks de las mujeres, de la punta de los pies y ahora a las prendas superiores, las blusas de este color serán las ideales para quienes buscan dar un giro fresco a sus atuendos sin que necesariamente, optes por una gama de color clásica.

Blusas amarillo mantequilla que serán tendencia este 2025. Pinterest (Pinterest)

Así que, dale un toque fresco a tu look con las blusas amarillo mantequilla, que son ideales para las temporadas de calor y ayudan a darle un giro diferente y actual a tu look, sin la necesidad de usar demasiados elementos, verás cómo esta pieza se convierte en un statement.

PUBLICIDAD

¿Cómo usar blusas amarillo mantequilla?

Es muy sencillo utilizar blusas amarillo mantequilla pues combinan con casi todos los colores, y podemos ir de una gama que vaya del blanco, el beige, el gris y el negro, o con colores más vibrantes como el rosa, el azul y hasta el verde.

Blusas amarillo mantequilla que serán tendencia este 2025. Pinterest (Pinterest)

Además, es un tono favorecedor para casi cualquier color piel y sin duda es una propuesta fresca para quienes deseen optar por un estilo fresco ya sea para una salida nocturna, un evento formal, ir a la oficina, o salir con amigos.

Al ser un color neutro, es bueno utilizar piezas como pantalones de mezclilla, faldas o pantalones sastre. Una buena idea es combinar una blusa de transparencias amarillo mantequilla con blusas blancas si eres amante del lujo, por otro lado, unos jeans son siempre una buena opción para un look desenfadado.