¡Adiós faldas de mezclilla! Esta es la nueva tendencia que solo las mejor vestidas aprueban

El año pasado, las faldas de mezclilla se convirtieron en una de las tendencias más fuertes, desplazando, al menos, por un momento a los jeans, pues tenían exactamente el mismo efecto versátil, cómodo y chic para los outfits diarios.

Sin embargo, este 2025, la moda ha dado un nuevo giro y la propuesta terminará por capturar a quienes son amantes de lo elegante y minimalista, apostando por estilos como el old money y el lujo silencioso.

¡Adiós faldas de mezclilla! Dale la oportunidad a las faldas blancas, la tendencia que hará que reines la primavera con elegancia y estilo, dándole un giro a tus looks con una simple pieza que promete un cambio ‘sutil’ pero lo suficientemente ‘llamativo’ para que destaques.

Las faldas blancas serán tendencia este año

Ni minifaldas, ni midi, las faldas blancas serán la nueva tendencia que verás por todas partes y están especialmente hechas para quienes adoran los atuendos elegantes y sofisticados que gritan lujo.

Fue Vogue quien auguró el éxito de esta prenda luego de que Miu Miu, Ralph Lauren y Alberta Ferretti las llevaran a sus colecciones, demostrando el poder que un solo color puede tener para tu look y en este caso, se ha respetado la línea minimalista y chic que vimos a lo largo del año pasado.

No hay nada mejor que una pieza blanca no solo para elevar tu look, si no para estar fresca en esta calurosa temporada donde es necesario, optar por prendas de vestir que sean transpirables, holgadas y cómodas, siendo las faldas la mejor opción para obtener este beneficio, luciendo como una verdadera diva del estilo.

Hace unos años, esta búsqueda de piezas sensuales que dejaran a la vista algo de piel se volvieron las favoritas, sin embargo, tal como alguna vez dictó Carolina Herrera, “hay que dejar algo a la imaginación” y las faldas blancas largas son esa opción que no puedes dejar pasar, las verás por todas partes y serán tu nuevo básico que queda con cualquier look.

¿Cómo combinar faldas blancas de forma elegante?

Combinar faldas blancas largas es más fácil de lo que crees y es que, su color es uno de los más sencillos de combinar, de ahí que se convierta en una pieza versátil que podrás llevar tanto a un paseo como a un evento formal.

Son preciosas y quedan con absolutamente todo, si lo que quieres es elevar tu look, entonces combina chalecos tailoring, bailarinas y hasta mocasines, esto hará que luzcas sofisticada, sin, necesariamente, comprometer tu comodidad con tacones.

Eso sí, si eres una amante empedernida de este tipo de calzado, una opción ganadora son los kitten heels o zapatos destalonados con tacón cuadrado, que harán que se estilice tu figura.

Para un look boho, opta por una blusa de tipo abullonado o globo, su forma crop es perfecta para quienes adoran mostrar un poco de piel. Si te consideras alguien que ama la sobriedad, una camisa o una blusa romántica, también podrías sumar elementos como cinturones y chaquetas de ante.