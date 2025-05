“Arregló sus cejas”: el maquillaje de Ángela Aguilar que causó furor en redes por su ‘extremo cambio’

Desde que Christian Nodal confirmó su relación con Ángela Aguilar, una ola de hate se vino en contra de la pareja a quienes señalaron de traicionar a Julieta Cazzuchelli quien fue pareja del sonorense y además tuvo una hija con él.

Este gesto generó la indignación del público provocando una ola de hate de la que todavía no han podido salir completamente airosos, sin embargo, la pareja no ha dejado de presumir que su amor es más fuerte que cualquier crítica.

Ángela Aguilar en Premio lo Nuestro. Getty Images (Getty Images)

Pero fueron sus apariciones en las galas de Premio lo Nuestro y Billboard Women in Music 2025, los que generaron duros ataques hacia Ángela Aguilar no solo por su elección de looks, también por el maquillaje que llevaba, específicamente usuarios reprobaron que sus maquillistas no respetaran la forma de sus cejas y terminaran haciendo un diseño que terminó por jugarle en contra a la cantante de 21 años.

Ángela Aguilar presume su look más chic de la mano de Luis Torres

La revancha de Ángela Aguilar llegó y calló a los haters con una sesión de fotos que logró robarse los suspiros de más de uno, y es que, desde que empezó su relación con Christian Nodal, la cantante de 21 años ha presumido una transformación en su forma de vestir.

Ángela Aguilar Instagram: @ltorresbeauty (Instagram: @ltorresbeauty)

El primer gran cambio estuvo en su guardarropa, poco a poco se deshizo de las piezas entalladas y de aquellas prendas de tintes tradicionales mexicanos, para optar por un tipo de look más fresco sin que necesariamente se una con su estilo musical, aportando un toque moderno al regional mexicano que representa ella y su familia, siendo una de las dinastías más poderosas y destacadas de este género.

Esta vez, la hija de Pepe Aguilar presumió un look que causó furor en redes sociales donde mostró una versión moderna de los looks que se inspiran de la tradición mexicana, compuesto por un conjunto de jeans acampanados, botas de tacón de aguja, y una blusa de cuello halter que se anudaba por la espalda, dejando al descubierto parte de su abdomen, presumiendo su impactante figura a los 21 años.

Ángela Aguilar Instagram: @ltorresbeauty (Instagram: @ltorresbeauty)

El maquillaje de Ángela Aguilar por el que se llevó los halagos

Sin embargo, uno de los detalles que más llamó la atención fue su maquillaje, sobre todo, luego de dos apariciones que acumularon crueles ataques en su contra, por lo que ahora, Luis Torres Beauty, un reconocido maquillista trabajó de la mano de la cantante de 21 años para acabar con la ola de hate, demostrando que la hija de Pepe Aguilar es una de las mujeres más bonitas de ascendencia mexicana.

Con ligeros toques rosados y marrones, Luis Torres resaltó los aspectos más bellos de Ángela Aguilar, a la vez que demostró su habilidad para definir las cejas de la cantante, armonizando su rostro, permitiendo presumir su belleza natural, algo que fue aplaudido por sus seguidores, donde se lee:

“¡Qué Belleza! ¡Espectacular!”, “Primera vez que maquillan bien a Ángela, solo por Luis”, “Unas cejas decentes”, “Dando cátedra de cómo se deben hacer unas cejas”, “Hermoso maquillaje”.