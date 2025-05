¡Adiós jeans azules! La nueva tendencia de pantalones que será furor este año

¿El mocha mousse de verdad fue el color de año del 2025? Poco a poco vemos como se cuela un color en nuestro guardarropa y no tiene nada que ver con la estética sobria y sofisticada del este marrón cremoso que emula al lujo silencioso, es más bien fresco, divertido y una nueva forma de anteponerse a las tendencias que apostaban por lo clásico.

Mantendré el misterio un poco más, aunque si te consideras una persona curiosa es posible que esto haya durado solo unos cuantos segundos, pues si recorriste la nota mucho antes de leerme entonces caíste en la cuenta que los tonos pastel se anteponen a los tonos neutros para demostrar que esta suavidad es lo único que necesitas para no despedirte del color si te consideras un alma creativa que está en una constante búsqueda de innovación en su armario.

Así es, el amarillo mantequilla promete ser la nueva tendencia que acapare la atención y si bien, los jeans azules fueron y serán el color predilecto que se mantenga al paso de los años, los colores en los pantalones de mezclilla vuelven a causar sensación, pero ya no son looks demasiado vibrantes, no te preocupes que los rojos, azules y otros tonos que fueron tendencia no son exactamente los dueños de esta tendencia.

Los jeans amarillo mantequilla serán tendencia

El amarillo mantequilla se sigue anteponiendo como uno de los colores favoritos de este 2025, siendo un contendiente duro de roer para quienes aman los looks de tonos neutros compuestos por una paleta sobria que va del negro al azul, hasta el gris, y el marrón.

Ya lo veíamos en los tenis, cuando los Adidas Samba se alzaban victoriosos como uno de los calzados más buscados por las mujeres, pero pronto su estética cambiaría y aquellos modelos de gamuza serían los ideales colándose los de colores y específicamente los tenis amarillo mantequilla como los predilectos de este año.

Ahora, la tendencia de calzado se traslada hasta los pantalones de mezclilla para hacer una propuesta en la que el color y la frescura se unen para dejar como resultado uno de los tonos más tiernos y chic que harían que cualquier mujer sucumba al menos una vez por los jeans ‘butter’ o amarillo mantequilla.

¿Cómo usar jeans amarillo mantequilla?

Si bien la estética de colores neutros que nos dejó el estilo old money se posicionó como uno de los favoritos del streetstyle y el predilecto de las influencers para lucir elegantes, pero esta vez, el amarillo mantequilla llega para probar que los colores que salen de esta gama también pueden ser bonitos.

Los jeans amarillo mantequilla se convertirán en los favoritos de las mujeres por una simple razón, queda a todas y es una opción divertida y fresca para quienes buscan un cambio que no sea tan dramático en su look del día a día, además se trata de un color suave y elegante que puede ser utilizado para diversos momentos, ya sea un evento formal o bien un viaje por la playa.

Lo mejor de todo es que combina perfectamente con la temporada y se puede jugar con colores básicos del clóset de cualquier mujer como el blanco, el beige, el gris y el negro.