“Fuera de lugar”: el polémico look de Rosalía en la MET Gala que aseguran copió de otra famosa

La MET Gala 2025 nos ha dejado algunos de los looks más memorables de este año, donde cada uno de los famosos invitados al evento, nos han ofrecido su propia interpretación del tema: ‘Tailored for You’ (Hecho a la Medida) que tuvo como co-anfritriones a figuras destacadas como A$AP Rocky, Lewis Hamilton, Colman Domingo y Lewis Hamilton.

Sin embargo, una vez más, las mujeres se han apoderado de la gala benéfica, entre ellas Shakira, Anne Hathaway y Georgina Rodríguez, quien ha hecho su gran debut en esta “gran fiesta de la moda”, con un vestido lencero que recordó a muchos a Lady Di, además de otros rostros conocidos del mundo del espectáculo.

Como era de esperarse, la controversia no se hizo esperar y hubo algunos famosos que no terminaron de encantar en su paso por la MET Gala 2025, entre ellos, figuró el nombre de Rosalía, quien, con su clásico estilo rebelde, volvió a sorprender, sin embargo, no terminó de convencer e incluso, aseguraron que “copió” a una famosa.

El look de Rosalía en la MET Gala 2025

Un día antes de que se celebrara la MET Gala 2025, Rosalía ya había sorprendido a todos con un look que para muchos fue un tipo de guiño que podría adelantar una pista de su nuevo álbum, con una camiseta en la que se leía: ‘Protect Me From What I Want’ que en español quiere decir ‘Protégeme de lo que Quiero’ y es el mismo título de una canción de Placebo. Este atuendo lo complementó con una falda de caída amplia.

Pero esto solo era un adelanto de lo que podríamos ver en su look de la MET Gala 2025, y es que Rosalía posó con un vestido que dejaba a la vista su figura de reloj de arena, todo en color blanco posando junto al diseñador a cargo de su atuendo, Oliver Rousteing, quien se desempeña como director creativo de Balmain.

Con una figura de reloj de arena y una falda de tintes nupciales, Rosalía causó opiniones divididas y es que, usuarios señalaron que no solo rompía con la temática de la gala, sino que era una pieza muy parecida a la que usó Tyla el año pasado, donde emuló un reloj de arena.