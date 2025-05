“Divina”: Romina Marcos reaparece con deslumbrante vestido blanco y le llueven halagos

Romina Marcos acaparó los reflectores luego de que confirmara su relación con Laura Salazar, una reconocida influencer quien se comparte información sobre salud sexual, declarándose abiertamente lesbiana en el pódcast ‘Deko en Vivo’.

Después de que la hija de Niurka confirmara su relación con la doctora Laura Salazar, la actriz ocupó sus redes sociales para compartir más fotografías y detalles de su día a día junto a su novia, y recientemente ha dejado ver que está sumándose a la vida fitness haciendo ejercicio junto a la influencer y su cuñada, Leslie Gallardo.

Promoviendo un estilo de vida saludable y un mensaje de amor propio, Romina Marcos es sin duda, una de las figuras más reales que deja ver que la perfección y esa urgencia por tener el cuerpo perfecto, no tienen porqué implantarse en la mente de las mujeres, basta con una buena actitud y respeto hacia uno mismo.

Actualmente, Romina Marcos se encuentra promocionando su nueva música, que marca un paso más en su carrera, luego de ofrecer un concierto en ‘Foro 1869’, donde protagonizó un romántico momento junto a su novia a quien, además, dedicó una canción.

Romina Marcos Instagram: @daneli

Así fue como Romina Marcos aprendió a amar su cuerpo

Romina Marcos atravesó por momentos turbulentos en su relación con su cuerpo, y es que, ante una ola de odio y comentarios sobre su aspecto físico, la actriz consideró hacerse una liposucción; sin embargo, destacó la presencia de Dios como parte importante para amarse y aceptarse a sí misma.

“Empezó todo este cambio en mi vida, empecé a tratarme mejor. Fue un cambio muy personal, empecé a hablarme de formas hermosas. Dios me hizo entender que yo no odio mi cuerpo y que no quiero cambiarlo. Fue algo impuesto por la sociedad de escuchar comentarios de mi cuerpo y comparaciones”.

También contó que decidió no hacerse esta cirugía de extracción de grasa debido a que estaba en contra del discurso que promovía, razón por la que Romi Marcos, está haciendo cambios a través de ejercicio y un estilo de vida saludable.

“Yo me iba a hacer la lipo y cuando estaba a punto de hacerla, llegó el herpes a mi vida; ya no me la hice. Entonces Dios me dijo: ‘si te operas, vas a ir en contra del mensaje de tu discurso’. Deja tú la gente, tú misma ya no te ibas a sentir tú en tu propia pie”.

El look de Romina Marcos por el que la llamaron “diosa”

El pasado 25 de abril, Romina Marcos lanzó su nueva canción titulada ‘Flor Divina’ junto a Daneli, ofreciendo toda una experiencia visual a la que poco a poco, la actriz nos ha ido acostumbrando, entre destellos multicolor y una vibra de tintes retro que causan un efecto hipnótico con solo verlas.

Esta vez, la hija de Niurka Marcos, hizo un posado por el que le llovieron halagos, luciendo un minivestido de tirantes muy romántico que incluía un detalle de una diminuta flor rosada, misma que combinaba perfectamente con su cabellera y un velo durazno que la cubrió.

La fotografía causó furor entre sus fans, quienes no tardaron en llenarla de halagos, diciendo: “Qué hermosa te ves Romi”, “Muy angelical se mira”, “WOW la foto, wow el makeup, wow el look”, “Este estilo te va súper Romi”.