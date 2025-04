Las blusas ‘poeta’ serán tendencia por ser las más favorecedoras: ocultan ‘rollitos’ y aportan elegancia

Para darle un toque fresco y elegante a tu look existe una blusa en tendencia que promete hacerte lucir como toda una diva gracias a sus particulares detalles que la hacen destacar, envolviendo tu look de una esencia dramática, casi histriónica, que ayudará a elevar tu outfit solo con una pieza.

Todo parece indicar que los looks románticos están de vuelta y los outfits elegantes y demasiado minimalistas poco a poco se van desvaneciendo para dar paso a una tendencia que destaca por valorar la autenticidad de las personas, más allá de la belleza.

Ya no son los looks demasiado sobrios, o piezas sofisticadas de esencia sastre las que dominan, y si bien, habrá quien mantenga su estilo bajo la línea ‘old money’ esta vez, es importante resaltar que los looks se están transformando para que poco a poco, cada persona se muestre tal como es, sin el temor de ser criticado por sus gustos y elecciones.

Las blusas de poeta serán tendencia en 2025

De ahí que la estética grunge y las tendencias más vibrantes de los años 60, 70 y 80, lleguen como una propuesta que no solo ofrece un respiro, si no, la posibilidad de vivir una época que para algunos resulta lejana, pero igual de añorada, por ello, las blusas de ‘poeta’ adquieren mucho más valor y prometen robar tu corazón gracias a sus especiales formas.

Para reconocer este tipo de blusa, es importante tener en cuenta algunas características que la hacen especial sobre las otras, y lo principal que debes tomar en cuenta, es que no debes confundirlas con las ‘victorianas’ o de tintes ‘boho’ que también serán una de las principales tendencias, más bien, es entender la esencia de la prenda que se compone de tres elementos: el romanticismo, el aire rebelde de los piratas y el toque ochentero al estilo Prince.

Los tres elementos conectan diversos momentos del tiempo y la historia, siendo su versión actual, aquella que usó Prince y que se distinguió por estos característicos olanes en el cuello y que se extendían hasta el pecho y descendían poco a poco sobre el estómago. Además, incluye unas mangas largas que se sueltan a la altura de las muñecas.

¿Cómo combinar blusas de poeta?

Sus formas teatrales y dramáticas son ese aderezo que atina uno de los looks más atrevidos y estéticos, que prometen darle un giro distinto a tu look, además, existe una versión para cada gusto y tipo de cuerpo, siendo sus diseños contemporáneos, en versiones crop o muy largas que además, puedes encontrar a través de transparencias, encaje, bordados y otros elementos.

Combinar este tipo de pieza es muy sencillo y aquí te dejamos algunos atuendos que podrían gustarte. Lo mejor de todo es que puedes combinar este tipo de blusa con jeans o con piezas mucho más formales como tus pantalones sastre que si bien ya no tienen la misma popularidad de antes, son una opción perfecta para quienes aman la tendencia old money y simplemente no quieren deshacerse de ella.