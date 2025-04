¿Mejor que los clásicos? Los tenis de ‘tacón’ son la sorprendente tendencia de 2025: así se usan

Los tenis están por sufrir una nueva transformación y es probable que cause un enorme debate en redes sobre lo que está bien o no utilizar, pero no podemos pasar de largo esta tendencia que promete darle un giro a tu look y romper con la estética minimalista que ha impuesto como la favorita desde el 2024.

Escuchar las palabras “tenis” y “tacones” juntos parece casi imposible de imaginar, y es que este tipo de calzado se utiliza con la finalidad de optar por un look que te permita caminar o aguantar largas jornadas caminando o bien, de pie, por lo que unos sneakers que no sean confortables terminarían siendo una idea casi desechada.

Y digo casi porque existe un grupo de mujeres que no le temen a las anticuadas reglas de moda y adoran los estilos creativos que les permitan ser ellas mismas, una forma auténtica de buscar un atuendo que les permita expresarse y es aquí, donde radica la belleza de los tenis con tacón, que pueden ir desde lo más sutil hasta lo más obvio como lo ha hecho Balenciaga o Isabel Marant quien hizo una declaración de moda con su calzado de cuña.

Tenis en tacón en tendencia este 2025. Pinterest (Pinterest)

Los tenis ‘con tacón’ serán tendencia este año

¡Adiós tenis planos! Si pensabas que este año los Adidas Samba serían los predilectos de las amantes de la moda, te equivocas, y es que, algunos modelos como los retro, los chunky y plataforma, también están entre las tendencias de este año. Sin embargo, hay un diseño que acapara la atención y rompe con la estética clásica.

Se trata de los tenis con tacón, el modelo de tenis que promete ser una de las máximas tendencias de este 2025 gracias a su estilo diferente, y sí, sabemos que aquí no existen los puntos medios, puedes amarlos u odiarlos, pero para quienes se consideran un alma de espíritu atrevido, entonces este calzado es para ustedes.

Puedo decirte una cosa, sí, si es como piensas que es, pero también puedes encontrar otro tipo de modelos y aun así cumplirían con los requisitos. Ya sea que sean los de cuña como los que Isabel Marant impuso, o que incluya un ligero tacón ‘burbuja’, también con tacones de aguja o con un tacón grueso y suela track tipo bota.

Tenis con tacón en tendencia este 2025. Pinterest (Pinterest)

¿Cómo usar tenis con tacón?

Como existe una gran variedad de estilos para usar este tipo de calzado, puedes combinarlos como más te gusten, sin embargo, los que más destacan son los Converse Chuck 70 Luxe Heel y los Tenis Nike Shox R4, que prometen robarse la atención de las mujeres más exigentes.

La estética que Vogue recomienda se inspira en el blokecore que incluye algunos tintes athleisure que hacen que se vuelva una de las opciones más llamativas para un look, eso si, no olvides los clásicos jeans acampanados, minifaldas y estas piezas de tintes grunge que van perfectamente con la esencia de este tipo de tenis que son mucho más rudos y con mucho carácter.

Si buscas darle un giro mucho más femenino a tu look, añade piezas de aires románticos como un corsé o crop tops con detalles sutiles que harán que luzcas como toda una diva.