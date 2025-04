¡Adiós jeans! Los joggers con botas ‘normcore’ serán tendencia: así los puedes llevar después de los 40

Si hay una mujer que es un símbolo de elegancia, glamour y mucha clase, es Anne Hathaway, que no importa lo que haga, parece que tiene la fórmula para hacer que la prenda más sencilla se eleve al punto más alto.

De ahí que la simpleza de unos jeans con detalles brillantes o una camisa blanca básica, se conviertan en un atuendo digno de pasarela, tal como lo hizo en sus recientes apariciones en el desfile de Ralph Lauren en Nueva York o su look para Moncler durante Paris Fashion Week, en Courchevel, Francia, donde lució como una deslumbrante diva, reviviendo la tendencia de joggers, que parecía haber desaparecido.

Fue durante ese momento que Anne Hathaway hizo una declaración de estilo no solo para quienes buscaban un look elegante para invierno, si no para quienes buscan un giro moderno a su atuendo, usando dos piezas que pocas veces si no es que casi nunca vimos juntas: joggers y botas normcore.

Los joggers con botas serán tendencia este año

Así que toma nota que los joggers combinados con botas normcore serán tendencia este 2025 y así es como los puedes llevar sin que necesariamente sea invierno, puede ser un look cómodo y perfecto para cualquier temporada, eso sí, agradezcamos a Anne Hathaway por esta increíble idea.

El 2024 escuchamos en repetidas ocasiones que los looks compuestos por pantalones sastre, blazers y jeans de pierna ancha serían las máximas tendencias de este año, sin embargo, este, además de que promete ser “el año del boho”, busca que las mujeres retomen su estilo y busquen autenticidad antes que elegancia sobre sus looks.

De ahí que piezas que parecían desenfadadas tomen un nuevo significado para darle un respiro a nuestros looks, a partir de piezas que modernicen e incluso ayuden a ver a las mujeres juveniles, tal como pasó con Anne Hathaway, quien demostró que es una prenda aliada después de los 40.

Así que toma nota que los joggers serán tendencia y vienen acompañados por las botas normcore que se caracteriza por su diseño minimalista y discreto que además es perfecto para quienes buscan un calzado cómodo que no tenga que relacionarse precisamente con bailarinas o con tenis.

¿Cómo usar joggers con botas normcore?

Existen muchas formas de vestir joggers con botas normcore, ya lo vimos con la actriz de ‘The Devil Wears Prada’ quien optó por un gran abrigo furry de pelo marrón combinando unos joggers, sudadera y botas en color negro, demostrando que un buen look no requiere de demasiados colores más bien de un poco de volumen.

Pero, para quienes buscan un look que sirva para días calurosos o bien para climas templados, sin que necesariamente luzca invernal, entonces puedes combinar con un top corto, jogggers y botas.

Para quienes adoran el estilo elegante y simplemente, buscan adoptar el la tendencia old money como parte de su guardarropa, entonces complementa con un top corto y añade el toque elegante con un blazer, para un aire casual, añade una gorra.

Recuerda que la simpleza de las combinaciones terminan siendo mejores y más atinadas, no abuses de los elementos y muestra tu lado más rebelde con esta tendencia.