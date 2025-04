“Como Ave Fénix”: Cazzu roba el aliento presumiendo sus looks más elegantes

Cazzu ha vuelto a hacer una declaración de estilo, esta vez protagonizando la portada de la revista Vogue, donde reveló más detalles de su nuevo álbum ‘Latinaje’, mismo que tendrá su propia canción que llevará el mismo título y que se estrenará este fin de semana.

La argentina aprovechó la entrevista para Vogue México y Latinoamérica para revelar cómo ha enfrentado la maternidad y se confesó ‘afortunada’ de poder estar junto a su hija, pues hay mujeres que no tienen el mismo privilegio de poder estar con sus hijos por salir a trabajar para ofrecerles un mejor porvenir.

Además, habló entre líneas sobre el proceso de duelo que vivió por su separación de Christian Nodal, que sanó a través de la música, con letras que reflejan su sentir, mismas de las que señaló que, más allá de la vulnerabilidad, se trataba de un acto de valentía:

“La palabra vulnerable en mi cabeza son otras cosas. A mí me cuesta sentirme vulnerable en la música, siento que hablar de tus propios sentimientos y hacer música triste no es vulnerable, es bastante valiente, de hecho. Es muy valiente mostrarse como una es de verdad, los sentimientos más profundos, los dolorosos, los que son oscuros y hasta los que son muy felices, es un acto de valentía mostrarle al mundo quién una es de verdad, aunque el mundo no te crea, aunque el mundo te juzgue”.

Las fotos de Cazzu para Vogue por la que la llamaron “la mujer más elegante”

Desde que anunció su separación de Christian Nodal, Julieta Cazzuchelli ha estado en el ojo del huracán, al menos de forma indirecta, luego de que el público, mostrara su rechazo ante la nueva relación del sonorense con Ángela Aguilar, acusándolos de traicionar la confianza de la argentina.

A raíz de su romance con la más joven de los Aguilar, y su posterior matrimonio con ella, desencadenaron que el público se polarizara, entre quienes la apoyaron y quienes mostraron su lealtad a Cazzu, quien se ha convertido en una figura muy querida por los fans.

Cazzu se coloca como la más elegante con voluminosos looks

En medio del estreno de la canción de Ángela Aguilar, Cazzu ha hecho una arrasadora aparición en Vogue México, donde lució deslumbrantes atuendos que adelantan la tendencia furry y el uso de grandes volúmenes como una de las máximas tendencias de este año.

Cazzu optó por una serie de looks que marcan la tendencia furry como una de las máximas del 2025. Por ello, se le pudo ver a la argentina, utilizando tres abrigos diferentes, uno en color marrón, otro animal print con detalles verdes muy al estilo ‘Brat’ y otro negro.

La sencillez y sofisticación de Cazzu, se vio reflejada a través de otros atuendos mucho menos extravagantes, que se conformaron por un look total denim, de chaqueta y jeans desgarrados, además de un vestido de hombros descubiertos y un look de extravagantes hombreras muy al estilo 80s.

La cereza del pastel fue un abrigo de plumas en color blanco que cubrieron todo su cuerpo de una forma sofisticada y chic, dejando ver que no solo es dueña del estilo urbano, también de outfits mucho más elaborados como estos.