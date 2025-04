¡Olvídalos! Estos son los tenis que “ya pasaron de moda” y sus reemplazos en 2025

¿Qué tipo de tenis ya no se usarán este 2025?

¡Ni Adidas Samba, ni tenis negros! Los tenis enfrentan una nueva transformación y esta vez, ya no serán tan delicados como lo fueron en 2024, al contrario, se trata de un nuevo estilo que promete hacer que experimentes tu lado más rebelde.

Poco a poco nos despedimos de la estética sofisticada del old money, con sus exquisitas formas y cortes sastre, que parecen quedar en el olvido poco a poco, para que las mujeres puedan optar por elegir las prendas que destaquen su forma de ser, con un discurso de autenticidad que hoy en día, será una declaración de amor propio.

No todo son las tendencias, a veces, solo es necesario optar por una serie de elementos que además de favorecer la figura, muestra a quienes te rodean un poco de tu personalidad, pero, si eres una amante de la moda o buscas darle un ‘refresh’ a tu armario, aquí te dejamos una lista de tenis que se convertirán en tu nueva obsesión si lo que buscas es glamour y comodidad.

Tenis en tendencia este 2025. Pinterest (Pinterest)

Estos son los tenis que ya no están de moda en 2025 y sus reemplazos

¿Los tienes? Esta es lista de tenis que ya no estarán de moda en 2025, y los modelos con los que podrás reemplazarlos, eso sí, recuerda que la seguridad y lo que te haga sentir más cómoda son un plus en cualquier look, sin estas dos, el outfit nunca estará completo.

Si eres una ferviente amante de la moda, entonces, toma nota, porque estos son los tenis que prometen ser el nuevo básico de tu armario, algunos podrían resultarte demasiado arriesgados y otros, por el contrario, serán tus favoritos, de cualquier forma, no olvides darles una oportunidad, quizá aporten un toque diferente a tus outfits.

¡Adiós tenis blancos y negros! Lo de hoy son los tenis color café

Por años, los tenis blancos y negros han encabezado las tendencias, sin embargo, este 2025, busca una explosión de color en el clóset de las mujeres, de ahí que el calzado predilecto ahora sean unos tenis marrón en cualquiera de sus presentaciones, gritan lujo y sofisticación, no temas sumarlos a tu look.

Tenis color café Pinterest (Pinterest)

¡No más tenis de botín! Sustitúyelos por unos tenis de bota de caña alta

Los tenis de botín son cosa del pasado, lo hoy no se queda en un punto medio, ¡es todo o nada! de ahí que los tenis de bota de caña alta se conviertan en una de las grandes tendencias del 2025, tal como Christian Dior lo auguró en su pasarela de la colección Primavera-Verano donde presumió este calzado en diferentes presentaciones.

Tenis debota de caña alta Pinterest (Pinterest)

¡Adiós tenis transparentes! Reemplazarlos por unos tenis de colores

Los tenis con detalles de transparencias tuvieron su momento, pero lo de hoy es apostar por outfits multicolor, de ahí que los tenis que combinen una serie de colores vibrantes se conviertan en los predilectos de las mujeres, por lo que puedes tomar en cuenta estos diseños para darle un toque moderno a tus outfits.

Tenis de color Pinterest (Pinterest)

Dale un plus a tus tenis deportivos con suela burbuja

Por otro lado, los tenis deportivos en su estilo retro fueron de los más buscados en año pasado, por ello, su esencia solo va a cambiar un poco, sobre todo, en la zona de la suela, cuya propuesta cambia a un estilo burbuja que aporta un aire rebelde y poderoso a tu look.