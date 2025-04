“El outfit todo que ver”: Lucero Mijares deslumbra con un look monocromático que causó furor

Lucero Mijares es, sin duda, una de las jóvenes promesas en la industria musical, con un gran talento vocal y un carisma inigualable, poco a poco la hija de Lucero y Manuel Mijares está forjando un nombre y ganando cada vez más seguidores.

Su participación en ‘Juego de Voces’ junto a su padre la han vuelto a colocar en la mira del público, y es que, siempre es un deleite escuchar su voz que ha heredado de sus padres, quienes son dos potencias en el mundo de la música, dejando ver que apoyan a su hija en este sueño.

Lucero El joven y la famosa cantante vivieron un divertido momento que dejaron ver en redes (@luceromexico / @luceromijaresoficial /Instagram)

Con participaciones en teatro, lanzamiento de sencillos junto a sus padres y sus colaboraciones con Eduardo Capetillo Jr. y Mía Rubín, se espera que Lucero Mijares forme parte de la nueva generación de promesas musicales en México.

El aplaudido look de Lucero Mijares

Esta vez no fue su talento vocal el que llamó la atención, si no un look que usó durante su participación en ‘Juego de Voces’ donde la joven cantante volvió a deslumbrar, y es que, con elementos sencillos, Lucero Mijares, demuestra una vez más su original forma de vestir.

El look por el que se llenó de halagos, no fue un elaborado vestido, ni un deslumbrante traje lleno de brillo, al contrario, se trató de una composición fresca que es hasta sencilla de replicar.

Se trató de un conjunto en subtonos de rojo, mezclando vinos y otros más vistosos, de pantalón estilo ‘culotte’ y un tipo de blazer que no presumía botonadura, al que solo sumó un top negro, que complementó con unos zapatos ‘tabi’ en color negro y su icónica cabellera rizada.

En redes hubo quienes aplaudieron este look diciendo: “Bien preciosa Lucerito Mijares, el outfit todo que ver”, “Es muy auténtica”, “Hermosa Lucerito y no permitas que nadie te ofenda”, “Ella es bella, no todo es su ropa, ella es la encantadora”.

Lucero Mijares Facebook (Facebook)

Así ha enfrentado el hate en redes sociales, Lucero Mijares

Sin embargo, pese a que posee una voz única, su aspecto físico es el que ha dado de qué hablar, provocando una ola de hate en su contra, lidiando muy joven con el rechazo y exigencia del público por alcanzar estándares de belleza que no solo son antiguos, también están muy lejos de alcanzar, rebasando los límites de lo real.

A pesar de ello, la joven, de 20 años, ha salido airosa, demostrando que sus padres han sido los grandes pilares no solo de su carrera, también al momento de aprender a lidiar con el hate en redes sociales, presumiendo de una personalidad fuerte, carismática y entregada.

“No me preocupa lo que digan de mí. Siempre habrá alguien a quien no le guste lo que hago o cómo soy, pero eso no define quién soy como persona ni como artista”, mencionó Lucero Mijares en sus redes sociales, mientras que, en el pasado, señaló a su madre como la figura que la ha ayudado a blindarse del odio que existe en redes sociales y las crueles críticas.