“Opacó a su hija”: el sexy vestido escotado de la madre de Ángela Aguilar que causó furor en los ‘Women in Music’

La noche del 29 de marzo, Ángela Aguilar desfiló junto a su familia por la alfombra roja de la gala de Billboard Women in Music, que tuvieron lugar en el YouTube Theater en Hollywood Park, California, donde la joven, de 21 años, fue reconocida por con el premio ‘Breakthrough’, destacando su ascendente trayectoria y su impacto en la industria musical.

Poco más de un mes de su polémica aparición en solitario para ‘Premio lo Nuestro’, Ángela Aguilar parecía estar dispuesta a enmendar el ‘error’ que comentó en su atuendo que fue duramente comparado con uno que Belinda utilizó, pero, en una especie de revancha, la más joven de los Aguilar, sorprendió a todos con una elección azul celeste y pelo recogido con un aire messy.

Esto costó el look de Ángela Aguilar en Billboard Women in Music 2025

El look que llevó la hija de Pepe Aguilar a los Billboard Women in Music 2025, se compuso de un vestido largo azul celeste con detalles drapeados, mangas largas con detalles plata de la marca CHATS by C.DA, cuyo vestido se puede encontrar en Farfetch como ‘Evana’ y alcanzaría un valor no mayor a los 14 mil pesos mexicanos o casi 690 dólares.

Aunque algunos aplaudieron esta elección que le dio un toque refrescante a su estilo, hubo quienes reprobaron una vez más su outfit, acusándola (nuevamente) de intentar imitar el estilo de la expareja de Christian Nodal, Cazzu, quien se ha caracterizado por usar estilos desenfadados, rebeldes y atrevidos, además de peinados similares a los que ha estado luciendo Ángela Aguilar.

El sexy vestido escotado de la madre de Ángela Aguilar en Billboard Women in Music 2025

Quien también acaparó la atención en la gala de Billboard Women in Music 2025, fue Aneliz Álvarez, la madre de Ángela Aguilar, quien acaparó la atención por su espectacular atuendo, digno de pasarela con toques sensuales que la hicieron destacar de una forma muy elegante.

El vestido en cuestión de estampado floral en tonos marrones, tenía un escote pronunciado en forma ‘V’ que dejaron un poco más de piel al descubierto con los hombros completamente expuestos y una figura ceñida estilo corsé que favoreció la figura de la esposa de Pepe Aguilar, sumado a una falda de princesa que cayó justo a la altura de sus tobillos.