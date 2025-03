“Ya no es Barbie”: Margot Robbie reaparece vestida de novia y desata lo peor de las redes por este motivo

Luego del éxito taquillero que representó ‘Barbie’, Margot Robbie se ha unido a un nuevo proyecto cinematográfico que es probable que no corra con la misma suerte, y es que, la famosa actriz como su compañero de set, Jacob Elordi, han sido duramente criticados por la audiencia, luego de que se anunciara que habían sido seleccionados como protagonistas de ‘Cumbres Borrascosas’.

Hace un par de días, Margot Robbie, fue captada vestida de novia, sin embargo, los comentarios contra ella no se hicieron esperar, y es que, las críticas contra su físico fueron las que más se leyeron luego de que el público expresara su descontento respecto al casting de esta nueva entrega de uno de los clásicos literarios como esta obra de Emily Brontë.

Fue en septiembre cuando se dio a conocer que Elordi y Robbie, serían los encargados de dar vida a ‘Catherine Earnshaw’ y ‘Heathcliff’, hubo quienes rechazaron la decisión del casting, pues, no personificaban fielmente a los personajes, lo que provocó una ola de comentarios en ‘X’ donde se leía:

“Catherine tenía como 18 o 19 años cuando murió y eligieron a una mujer de 34 años para interpretarla, Heathcliff siempre fue discriminado por su color de piel y eligieron a un hombre blanco, ese libro no está destinado a tener una buena adaptación, me temo”.

Margot Robbie reaparece vestida de novia y la atacan cruelmente

Aunque la polémica parecía haber cesado, el público volvió a enfurecer luego de ver a Margot Robbie personificando a ‘Catherine Earnshaw’, luego de que se filtrara una imagen desde el set de grabación donde apareció vistiendo un pomposo vestido de novia.

La propia autora del libro, describió a ‘Catherine Earnshaw’ como una mujer joven de entre 18 y 19 años, cuyas características físicas no coinciden con el pelo rubio y ojos azules de Margot Robbie, y es que, al contrario, es castaña, con una mirada profunda destacando sus ojos por ser color marrón.

La nueva imagen filtrada de la película, que saldrá en el Día de San Valentín del 2026, dejó ver a Margot Robbie vistiendo un vestido de novia estilo princesa de Disney, con un ceñido corsé, escote off shoulder y un gran velo, mientras se alcanza a ver el pelo rubio, característico de la actriz y una mirada seria, sosteniendo un ramo con flores blancas, azules y rojas.

Critican a Margot Robbie por su look de novia en ‘Cumbres Borrascosas’

Pero tal parece que la visión de la directora Emerald Fennell, conocida por su trabajo en películas como ‘Promising Young Woman’ y ‘Saltburn’, no está gustando del todo, y es que, Margot Robbie se llevó diversos calificativos, entre ellos, el de una mujer egoísta que no permitió que la adaptación de la novela de Emily Brontë pudiera ser lo más fiel posible al libro.

“¿Podemos también hablar de todo lo que está mal con ese ramo para el período de tiempo?”, “Y el vestido. No llevaban vestidos de novia blancos antes de victoriano”, “El disfraz no tiene sentido para el período. El blanco no era común hasta la reina Victoria”.