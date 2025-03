¡Con cabello largo y negro! Ángela Aguilar reaparece con ‘radical’ cambio de look y la critican: “En modo Cazzu”

Ángela Aguilar parece estar dispuesta a dejar atrás su clásico look de cabello, corte bob, y es que, si ya había sorprendido con unas extensiones de tinte castaño con tonalidades rubias, esta vez, la esposa de Christian Nodal está comenzando una nueva etapa en su estilo con el pelo, todavía más largo.

PUBLICIDAD

Los recientes cambios en el look de Ángela Aguilar han generado una ola de críticas y es que, algunos apuntan a que la cantante de música ranchera, podría tener la intención de imitar el estilo de las ex parejas del cantante sonorense, y es que, el tinte castaño sumado a su aparición en Premio lo Nuestro, generó una ola de críticas y comparaciones con Belinda tras descubrir que la hija de Pepe Aguilar, utilizó una prenda muy parecida a la que la estrella pop usó en su video musical ‘La Cuadrada’.

Esta vez, la joven de 21 años ha sorprendido con un nuevo look, que desató furor en redes sociales, y aunque, no estuvo exenta de comparaciones, ahora con Cazzu; la cantante de ‘Mis Amigas las Flores’ presumió una larga cabellera que no terminó de gustar a todos.

Ángela Aguilar en Premio lo Nuestro. Getty Images (Getty Images)

Ángela Aguilar presume su nuevo look de cabello largo

Parece que Ángela Aguilar está dispuesta a experimentar con su estilo durante este año y es que, la joven de 21 años ha vuelto a hacerse un cambio, dejando atrás su clásico corte bob, por una larga cabellera azabache que ha sorprendido a todos en redes sociales.

Aunque la hija de Pepe Aguilar se convirtió en un referente del cabello corto, la cantante está cambiando su estilo y se ha vuelto mucho más camaleónica estos meses, donde la polémica no ha dejado de perseguirla.

Poco a poco, Ángela Aguilar ha estado reinventándose, intentando estar alejada de la polémica, sin embargo, ha mostrado su intención por cambiar de estilo, y ahora, acaparó la atención presumiendo un nuevo look de cabello largo negro y un peinado ondulado que llamó la atención en redes sociales.

Ángela Aguilar presume nuevo look Instagram: @micky_hair (Instagram: @micky_hair)

Aunque la hija de Pepe Aguilar se convirtió en un referente del cabello corto, la cantante está cambiando su estilo y se ha vuelto mucho más camaleónica estos meses, donde la polémica no ha dejado de perseguirla.

PUBLICIDAD

Poco a poco, Ángela Aguilar ha estado reinventándose, intentando estar alejada de la polémica, sin embargo, ha mostrado su intención por cambiar de estilo, y ahora, acaparó la atención presumiendo un nuevo look de cabello largo negro y un peinado ondulado que llamó la atención en redes.

Fue la tarde de este 11 de marzo cuando el estilista Miguel de la Mora, compartió un video en el que se leía: “Ángela Aguilar con un cambio de impacto 300 g de extensiones premium + un diseño de color espectacular. ¡Miren el resultado!”, mientras se veía a la cantante lucir un vestido entallado de manga larga y unos llamativos labios rojos.

Comparan a Ángela Aguilar con Cazzu por su nuevo look

Los usuarios no tardaron en reaccionar a la nueva imagen de Ángela Aguilar, comparándola con Cazzu y es que, en más de una ocasión, la joven cantante ha sido señalada de querer copiar el estilo de las exparejas de Christian Nodal.

“Se ve como el pelo de Cazzu”, “Nos sigue cayendo muy mal de todos modos”, “¿No te pasó lo que al de los vestidos?”, “La inseguridad que trae después de ver a Belinda”, “Ya no soportó que le digan pelonshita”, “Es que no es el pelo, es la vibra”, “Cazzu traía el pelo corto y tú lo traías corto, ella se lo deja largo y tú te pones extensiones”, se leía en redes.

Fue Chamonic, quien la defendió escribiendo: “Ella ha optado por verse diferente y un poco mayor …! Y eligió el cabello negro, se ve bien. Aunque la van a comparar con alguien q tiene pelo oscuro”.