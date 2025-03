Hijo de Will Smith reaparece y es atacado por su look: “parece que lo sacó del closet de su madre”

Jaden Smith / Will Smith

Jaden Smith ha vuelto a ser criticado por su elección de look, esta vez, en la Semana de la Moda de París, donde su elección fue cuestionada por más de un usuario en redes sociales, que no tardaron en cuestionarlo por su forma de vestir.

PUBLICIDAD

El hijo de Will Smith no ha dejado de estar en la mira, luego de sus abruptos cambios de look y luego de que se abriera la caja de pandora cuando Sean ‘Diddy’ Combs fue arrestado en septiembre de 2024, donde se empezaron a difundir algunos “trapos sucios” de los famosos involucrados con el rapero, entre ellos, el famoso actor de ‘Hombres de Negro’.

Jaden Smith YouTube (YouTube)

De las rastas a un abrupto cambio rapado que generó dudas sobre la situación que pudo haber enfrentado, pues hubo quienes hablaron sobre la teoría del pelo rosa y la razón por la que, no ha sido el único artista que ha apostado por este tono, Jaden Smith ha hecho una nueva aparición que volvió a causar controversia, sobre todo, luego de que apareciera en los Premios Grammy con un accesorio en forma de castillo negro en la cabeza.

Así fue el look de Jaden Smith en la Semana de la Moda de París

La Semana de la Moda de París nos ha regalado una serie de looks imperdibles, desde el sofisticado estilo de Michelle Salas para Hermès, hasta un atrevido Jaden Smith, que generó controversia por su elección, que resultó tan atinada como desafortunada para algunos.

Este día tocó a Louis Vuitton, la firma que presentó una serie de atuendos inspirados en los viajes, encuentros, separaciones, y esta conexión que la firma ha generado con la temática ferroviaria, que son uno de los ejes por los que se mueve la maison.

Fue Jaden Smith uno de los invitados al desfile otoño-invierno 2025/2026 de Louis Vuitton, pero su look no terminó de convencer y es que, su atuendo costó de un tipo de top péplum de tweed, que se ceñía a su figura, la manga abullonada, una abertura que dejó su pecho al descubierto y la caída de esta prenda adelantaron el regreso de las siluetas.

Además, combinó con unos jeans rectos y zapatos negros, mientras sus rastas se mantenían en un peinado elevado de tipo desenfadado, al que solo sumó un pequeño bolso de mano en forma de maleta color rojo.

PUBLICIDAD

Critican a Jaden Smith por su look en Paris Fashion Week

El look de Jaden Smith fue cruelmente criticado en redes sociales, y es que, aunque hubo quienes si apoyaron su elección, otros simplemente arremetieron contra el joven de 26 años con ataques en los que se podía leer:

“Ya puede competir en RuPaul’s Drag Race”, “Pensé que era una señorita”, “Ese niño no está bien”, “Parece que lo sacó del closet de su madre”, “Siempre tratando de llamar la atención de una manera mala”, “Parece ser un joven triste y confundido. Espero que encuentre algo útil que hacer con su vida”, “Parece que se siente tan incómodo como parece”.