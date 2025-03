¡Con look de Shein! Novia de José Eduardo Derbez y su hija brillan con elegantes conjuntos coordinados sin gastar demasiado

Paola Dalay es conocida en internet como un referente de la moda, compartiendo tips para que sus seguidoras aprendan a combinar cierto tipo de prendas, desde algo casual hasta algo muy sofisticado, y esta vez, estuvo acompañada de su hija, Tessa, con quien lució un atuendo coordinado que causó furor.

Fue el 30 de junio del 2024, cuando José Eduardo Derbez y Paola Dalay anunciaron el nacimiento de Tessa, su primera hija, tras mantener una relación de 5 años, desde entonces, ambos han compartido diferentes actualizaciones que dejan ver lo mucho que ha crecido la pequeña al paso de los meses y que, el próximo verano, cumplirá su primer año de vida.

Esta vez, Paola Dalay, regaló una nueva postal que se sumó a la lista de looks coordinados que han presumido al paso de los meses, y es que, ambas dieron cátedra de estilo con un elegante atuendo que la novia de José Eduardo Derbez eligió específicamente para esta ocasión.

Paola Dalay y su hija Tessa presumen looks coordinados

Tras celebrar el bautizo de Tessa hace poco menos de un mes y sumar un nuevo éxito tras el estreno de ‘Par de Ideotas’ que este fin de semana arrasó como uno de los estrenos de Prime Video, donde Paola Dalay, fue a apoyar a su pareja, José Eduardo Derbez y su cuñado, Vadhir, la influencer ha vuelto a hacer una aparición en redes sociales esta vez, junto a su hija.

Sabemos que para lucir como una verdadera diva, no es necesario gastar demasiado dinero, y sin tantas pretensiones, la joven de 22 años, demostró que las marcas no son una parada obligada para que tu look destaque.

En una reciente publicación en sus redes sociales, Paola Dalay presumió un nuevo look coordinado junto a Tessa. La orgullosa madre, luciendo un vestido ceñido de cuello ‘V’ y manga corta que estaban decorados por perlas, misma característica que poseía el vestidito que usó su hija, ambas prendas de Shein, tal como ella lo hizo saber a través de los comentarios, cuando preguntaron por su outfit.

Paola Dalay presume look coordinado con su hija Instagram: @paoladalay (Instagram: @paoladalay)

A su look sumó unos kitten heels negros, de Christian Dior, mientras que su bebé, presumió unos zapatitos Versace, con un pequeño moño que adornaba el peinado de la pequeña, mientras que Dalay, presumió su larga cabellera azabache suelta y solo añadió unas gafas de sol maxi.

En su post, fans no tardaron en aplaudir su forma de vestir y expresaron su ternura al ver a Tessa lucir un conjunto coordinado con su madre, siendo la compañera perfecta de la novia de José Eduardo Derbez para explorar su lado más sofisticado y creativo en la moda:

“Amo su coordinado”, “Ay, que hermosa! Es una muñeca”, “Alguien roba cámara a mamá, Tessa”, “El fotógrafo jeje que hermosa es tessa”, mientras que las más observadoras se dieron cuenta de que detrás de este par de fotografías, estuvo el orgulloso padre, y es que, en el reflejo del lugar en el que estaban, se podía ver a José Eduardo Derbez, tomando la foto con su celular.