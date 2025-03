¡Hola ‘microblading’! La tendencia de cejas que resalta tu belleza evoluciona este 2025: así se llevará ahora

Orgullosamente mexicana, Cinthia Holguín es una líder y referente del mundo de la belleza, marcando un antes y un después en la industria.

Alegre, apasionada y toda una experta en el tema, su especialidad es la micropigmentación y el microblading, una de las tendencias que se mantienen como las grandes preferidas de las mujeres, con un toque renovado que te hará replantearte la posibilidad de apostar por esta técnica en tu próxima visita al salón de belleza.

En una entrevista con Nueva Mujer, Cinthia Holguín, CEO de Brows Couple y creadora del pódcast “Empresarias en Construcción”, contó cuáles son las tendencias de cejas que veremos este año, quedando en lo más alto de la lista, el microblading.

“El profesional del maquillaje permanente tiene que entender que nuestro trabajo y nuestra labor no es lo mismo que el profesional del maquillaje social, porque el maquillaje social yo me lo limpio, me lo quito y nadie se enteró. Pero cuando nosotros hacemos maquillaje permanente tenemos que buscar resultados impecables a corto, mediano y largo plazo”.

— Cinthia Holguín, máster en micropigmentación en entrevista con Nueva Mujer