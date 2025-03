Arma tu mejor look en cambios de temporada sin gastar demasiado: conoce la clave

Los cambios de temporada exigen en sí mismo el uso de prendas tan abrigadoras como frescas según en lugar en el que vivas, y encontrar una pieza que se adapte a los climas que, además, permite hacerte lucir moderna y elegante, mientras cubre tus necesidades puede resultar un verdadero desafío, pues son estos los momentos donde los precios incrementan y a veces es difícil costearlos.

PUBLICIDAD

Es por eso que Cecilia Ollero, Country Manager de GoTrendrier, en una entrevista con Nueva Mujer, nos revela un hack infalible que hará que luzcas como un amante de la moda, sin gastar demasiado y luciendo elegante, mientras cuidas de tu bolsillo.

“Estamos convencidos de que la prenda más sostenible es la que ya existe y por eso queremos que la segunda mano se convierta en la primera opción.

Lo que pone en primer lugar Cecilia Ollero, es hacer una introspección, con tres preguntas importantes, ¿quiénes somos?, ¿qué nos gustaría transmitir?, ¿qué es lo que realmente necesitamos, después, sentarse frente al armario y realizar lo que ella ha llamado como un clóset detox, para saber qué prendas no utilizarás y merecen una segunda vida, por último, refrenda la importancia de un consumo responsable que ayude a disminuir un impacto ambiental.

“El cambio de temporada es muy buen momento para replantearnos qué imagen queremos dar y qué como, quiénes somos y cómo podemos expresarnos a través de la ropa. Entonces es un excelente momento para hacer las dos cosas. Por un lado, sentarnos en frente de nuestro closet y decidir qué prendas sí y qué prendas no. Nosotros lo llamamos closet detox. Es plantearte qué piezas quieres de manera consciente para esa temporada”, explicó Cecilia Ollero, Country Manager de GoTrendier

Refrendó el valor de cómo una prenda te hace sentir y si de verdad cubre las necesidades del momento, sobre todo, en tiempos donde los climas son inciertos o bien estamos ante un cambio de temporada donde los precios incrementa.

¿Cómo crear looks elegantes de bajo costo en cambios de temporada?

PUBLICIDAD

Los pequeños cambios y la apertura a una transformación de clóset es la clave, además fomentar un consumo responsable donde las rebajas y la urgencia de ropa nueva no repercuta en el medio ambiente son la clave para lograr un outfit elegante y útil en cambios de estación y clima.

“No tienes el mismo estilo personal en invierno que en verano. Y creo que eso sí que puede ir cambiando. Y creo que es importante que también que tengamos la oportunidad de hacerlo, de ir cambiando también a lo largo del tiempo. Entonces, poco a poco, ir construyendo un estilo personal que haga que nuestro consumo sea más consciente”.

Encuentra el mejor precio

En plataformas y sitios donde es posible comprar prendas de segunda mano, se concientiza al consumidor sobre aquello que de verdad necesita y lo que no, mientras encuentra esa prenda que tanto quería a un precio inigualable, siendo esta otra más de sus bondades.

“Comprar de segunda mano también tienen, como decías, ese beneficio de que suele ser ropa mejor de precio y prácticamente nueva en muchos casos hasta con la etiqueta. Te va a hacer que la compra sea más consciente porque vas a decir, oye, qué es lo que realmente necesito. No es como que me deje llevar porque veo un descuento”.

Fomenta el consumo responsable

Cecilia Ollero refrenda su postura sobre un consumo responsable, ejemplificando con la elaboración de unos jeans y cómo puede causar un impacto en prendas que después dejan de ser utilizadas.

“Un jean para fabricarlo desde el principio de la materia prima hasta que se desecha, consume 7500 litros de agua solo en la fabricación, más las veces que lo lavamos y de media la ropa se utiliza solo siete veces. Entonces estamos consumiendo mucho más de lo que realmente necesitamos. Se stá produciendo mucho más de lo que necesitamos, y esta es una excelente manera de dar una segunda vida a esas prendas que están prácticamente nuevas y sin sacrificar ninguna de las partes de la experiencia de compra de productos nuevos” comenzó Cecilia Ollero.

Dale una oportunidad a piezas de segunda mano

El intercambio y venta de prendas de segunda mano son el futuro de la moda, esta es la razón por la que, cada vez son más los expertos que recomiendan estas prácticas, entre ellas GoTrendier, se ha posicionado como una de las plataformas que no solo les da una segunda vida, también permite un ingreso extra.

“Estamos teniendo mucho foco en cómo desestigmatizar o cómo darle la vuelta al concepto de la moda de segunda mano, De hecho, aquí no lo verán, pero tenemos una selección de prendas y creo que lo importante es saber que son prendas que están en muchos casos en perfecto estado”.

Además, la Country Manager de GoTrendier refrendó el valor de quitar los prejuicios sobre la ropa de segunda mano y la importancia que esta tiene para frenar el cambio climático:

“Primero voy a buscar de segunda mano y luego si no lo encuentro, pues ya veo, o ya me voy a marcas más sostenibles, o como poco a poco ir generando esa consciencia de la manera en la que consumimos nosotros también para que efectivamente evitar la sobreproducción, el sobreconsumismo”.

Inspírate de otras fuentes

Los cambios de temporada permiten que explores y transformes tu armario, puedes combinar piezas y hacer infinitas mezclas que te permitan cubrir tus necesidades mientras que eres fiel a tu estilo, mira revistas, observa tendencias y quédate con aquello que resuene en ti y lo que te haga sentir más cómoda.

“Ahora mismo tenemos un montón de estímulos o fuentes de inspiración para conseguirlo. Creo que ese proceso de explorar, experimentar, probar también es importante y nos ayuda a encontrar, pues, ese es el punto en el que decimos vale, así soy yo y con esta ropa o con estas prendas, con estos accesorios, me siento más yo”, señaló Cecilia Ollero.

Crea un armario cápsula

Mucho se habla sobre la importancia de tener un armario cápsula, aquel que incluye alrededor de 30 piezas atemporales y básicas que son fáciles de combinar entre sí, esto permitirá que sin importar los cambios de estación o incluso de clima, estés perfecta.

“Deberíamos tener un armario que consista en prendas versátiles. Un armario cápsula para mí puede ser muy distinto de un armario cápsula para ti. Por tu estilo, por tu estilo de vida, tu rutina. Básicamente es. ¿Oye, cuántos looks puedo hacer con el mismo pantalón? ¿O cuántos looks puedo hacer con la misma playera y jugar con eso? ¿Al final multiplicarlo y con el menor número de prendas posibles como un reto tipo, cuántos looks podría hacer con esta falda distintos?, y realmente te dará menos sensación de que estás repitiendo outfit aunque estés repitiendo prendas”.

Recuerda que no es necesario que gastes demasiado dinero para lucir increíble y aquí radica la magia de un consumo responsable que promueve una filosofía donde pongamos en una balanza que es lo que realmente necesitamos, mientras ofrecemos una segunda oportunidad a nuestras prendas para que sean utilizadas por otras mujeres que ayudarán en sus necesidades.