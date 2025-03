Los dos colores en tendencia que más favorecen a las mujeres después de los 50

Un look elegante se compone de estos colores.

Aunque las predicciones apuntan al éxito del Mocha Mousse y el Future Dusk, como los colores que serán de las máximas tendencias del 2025, la propuesta no se le limita ahí, y la lista se ha extendido hasta dos de los tonos básicos que podemos encontrar en cualquier armario, en negro profundo y el rojo escarlata.

Fue Carolina Herrera, quien, durante la Semana de la Moda de Nueva York acudió al desfile de su marca liderada por Wes Gordon, acompañada de su nieta Olympia Báez con matching outfits rojos, pero, la propuesta de la famosa diseñadora venezolana, estuvo en su combinación tan básica como elegante del color negro.

Además del borgoña, que fue una de las máximas tendencias de la temporada otoño-invierno, el rojo escarlata parece ser uno de los favoritos para las mujeres maduras, tal como lo han usado Jennifer Lopez, Salma Hayek y hasta Eva Longoria, demostrando que esta es una dupla ganadora para las mujeres después de los 50 para lucir elegante y glamurosa.

Los dos colores en tendencia ideales para mujeres después de los 50

Si bien, la moda no debería tener una restricción de edad, existen combinaciones que son aún más favorecedoras para las mujeres conforme van pasando los años, logran que su brillo resalte al mismo tiempo que se vuelven apuestas elegantes y básicas que podemos encontrar desde nuestro armario sin la necesidad de gastar demasiado.

Desde el 2023, los dos colores que se colocaron como una de las máximas tendencias y apuestas perfectas para lucir glamurosa en cualquier ocasión fueron el negro y rojo, que formaron parte de las propuestas de pasarelas de grandes diseñadores como Alexander McQueen y causó furor en el street style de la Semana de la Moda de aquel año.

¿Cómo usar negro y rojo en looks elegantes después de los 50?

No es necesario que optes por dos prendas que hagan este contraste de color, a veces ligeros toques son los que hacen la diferencia, por ejemplo un look monocromático en negro y accesorios como bolsos, collares o medias en rojo.

También puedes sumar otros colores como el blanco o para un atuendo casual, unos pantalones de mezclilla, tal como lo hizo Jennifer Lopez presumiendo una camiseta de leñador con estampado tartán y baggy jeans.

Para un look ultra sofisticado, puedes optar por una combinación que incluya un vestido largo y entallado con cuello de tortuga con accesorios rojos o bien, un conjunto sastre de blazer; y si eres de las que ama los outfits llamativos o extravagantes, opta por tendencias como minishorts con sudadera oversize, sumar medias y añadir stilettos.

Recuerda usar blusas románticas de manga abullonada, abrigos, faldas midi, estas son una opción perfecta para mujeres después de los 50 y aportan elegancia a cada look sin la necesidad de pensar demasiado frente a tu clóset sobre la combinación que llevarás ese día. Apuesta por tu look más creativo y no te olvides de ser tú misma, la actitud es el aderezo de tu atuendo, así que camina poderosa y segura.