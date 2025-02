¿La más favorecedora? Esta blusa ‘mermaidcore’ está causando furor por su elegancia: es bonita y le queda a todas

Para algunas partes del mundo la temporada de calor se acerca y poco a poco nos deshacemos de las grandes y en algunos casos, estorbosas prendas para renovar nuestro armario con piezas mucho más frescas.

Así como el old money y el coquette, este año, es el año del estilo boho, que se puede ver a través del uso de prendas de vestir sueltas, con volantes y que, no necesariamente, deben llevar los estampados paisley, también se pueden ver a través de piezas monocromáticas que aportan sofisticación y elegancia a tu look.

De ahí que las blusas del estilo mermaidcore estén retomando un nuevo aire y vuelvan con fuerza desde que en 2023 distintas famosas apostaron por este estilo, impulsado por el auge de la película ‘La Sirenita’ el live action que estrenó ese año, llevando su popularidad hasta el armario de las amantes de la moda, tal como ‘Barbie’ de Margot Robbie, aceleró la tendencia rosa del coquette que fue un éxito del 2024.

La blusa mermaidcore que será tendencia este año

Para poder identificar este tipo de blusa, lo principal que debemos hacer es entender lo que es el mermaidcore, y aunque es posible que ya lo conozcas o incluso ya lo usaste alguna vez, nunca está de más recordar que se trata de un estilo inspirado en las sirenas y el mar, valiéndose de elementos como las conchas, las escamas, el movimiento del agua a través de los volantes y la soltura, además de inspirarse en corales y hasta anémonas.

Este 2024, la propuesta es la libertad del boho, que también podemos ver a través de algunas prendas de inspiración ‘sirena’ como la blusa asimétrica de volantes que emula las piezas mermaid, y de las que ya han apostado famosas como Kendall Jenner y hasta la propia Angelique Boyer.

Se trata de una blusa que entre su principal característica, están los volantes, usualmente se encuentran pendiendo de la prenda, como si de flecos se tratasen, esta es la principal esencia de este tipo de pieza que en algunas ocasiones también se puede considerar asimétrica, y la puedes encontrar con tirantes, mangas largas o incluso strapless.

¿Cómo usar la blusa mermaidcore en tendencia?

Poco a poco, la tendencia mermaidcore vuelve a acaparar la atención y esta es la blusa que querrás usar si lo que buscas es un atuendo casual ganador que te ayude a lucir glamurosa sin demasiado esfuerzo.

Look elegante con blusa de volantes

Un look monocromático siempre es una buena idea, combina una falda lápiz y una blusa mermaidcore con unos mules y estarás lista para un evento o bien, toma el riesgo y combina con falda y pantalón con unos stilettos.

Look casual con blusa de volantes

El secreto para un look casual, pero siempre chic, es combinar baggy jeans que ayudan a crear un efecto visual armónico con las blusas mermaidcore entalladas, opta por tacones y deja atrás los tenis, esta propuesta es casual y glamurosa.

Look glam con blusa de volantes

Las blusas mermaidcore extralargas son todo lo que está bien, combina estas hermosas piezas que con jeans flare o ligeramente acampanados, rectos o slim y complementa con botines o sandalias de tacón.