Del street style al glamour: Estas son las claves para un armario 2025 ultra versátil

¿Listas para descubrir las últimas tendencias que nos trae ETAFASHION? Nos dejamos guiar en un diálogo por la fashion blogger Mabe Novillo, quien nos reveló todos los secretos de su nueva colección. ¡Prepárense para renovar su armario!

"Mocha Mousse“: El color que endulzará tu estilo

Este año, el color seleccionado fue mocha mousse, un color cálido que evoca ligereza, suavidad y es muy versátil, nos da armonía y regresa al principio de todo, que es la naturaleza. Nos llama a reenfocar nuestras experiencias, entender la importancia de los pequeños placeres y a vivir el momento", nos cuenta Mabe. Este tono, inspirado en los pequeños placeres de la vida, será el protagonista de la temporada. Imagínate un vestido en este color, o combínalo con tus jeans favoritos para un look casual y chic.

ETAFASHION

Maxiprints: ¡Atrévete a destacar!

En las calles veremos estampados grandes localizados en cualquier parte de tu prenda, puede ir a un costado, en la parte frontal o centrado en la parte posterior, lo importante es que llame la atención. Gráficos estilo dosmileros, Y2K, prints estilo mano alzada, o estampados varsity, todo depende de tu elección, recuerda que el estilo lo pones tú“, afirma la diseñadora.Si eres de las que aman destacar, ¡los maxiprints son para ti! Desde flores gigantes hasta diseños geométricos, estos estampados le darán un toque único y moderno a tu look.

Prints abstractos: Expresa tu personalidad

ETAFASHION trae para ti estampados divertidos y únicos con los que puedes hacer un sin fin de combinaciones, desde looks para ir al trabajo hasta looks para ir al supermercado, la clave está en combinar lo arriesgado con un color sobrio", nos explica Mabe.Los prints abstractos son perfectos para las chicas que quieren expresar su individualidad. Combínalos con prendas básicas y accesorios minimalistas para un look equilibrado y sofisticado.

ETAFASHION

Piezas clave que no pueden faltar

Según Mabe, los “busos combinados con denim con detalles de stripes y fleece, pantalones wide leg con prints abstractos, camisetas de corte oversize con maxiprints, conjuntos sastreros de chalecos y faldas, vestidos con bloques de color, tops con detalles metalizados”, son las piezas que harán que tu armario esté a la última. ¡No olvides incluir unos pantalones wide leg! Esta tendencia es súper cómoda y versátil, perfecta para cualquier ocasión.

ETAFASHION

Comodidad y elegancia: El dúo perfecto

Las prendas ideales si buscan comodidad y elegancia son los trucksuits de dos piezas, uno de ellos es nuestro conjunto blanco con stripes negros a los laterales, de la tendencia athleisure que lo puedes utilizar de varias formas, desde looks mas deportivos hasta looks casuales.

Otra de las prendas que ofrecen comodidad es el vestido negro midi con color block donde fusiona el denim y la tela scuba, puedes utilizarlo tanto con sneakers, combat boots o pumps, también sets tailoring a juego que los puedes incorporar con otras prendas de tu armario, todas las prendas traen estilo, tendencia y confort para lograr looks versátiles para cualquier ocasión", recomienda Mabe.

Para las chicas que buscan comodidad sin sacrificar el estilo, los conjuntos de dos piezas y los vestidos midi son la opción ideal. ¡Podrás lucir fabulosa y sentirte cómoda al mismo tiempo!

Accesorios “maximalistas”: El toque final

Este año es el del “maximalismo” y sobre todo en accesorios, existe una amplia variedad de anillos, cadenas, brazaletes, carteras de varias formas y para todo evento, sin duda en nuestras tiendas encontrarás todos los accesorios en tendencia de acuerdo a tu personalidad“, nos asegura la fashionista. Los accesorios grandes y llamativos serán los protagonistas. Desde collares XL hasta pendientes statement, estos accesorios le darán un toque de glamour a tu look.

ETAFASHION

De la playa a la ciudad: Versatilidad ante todo

La moda actual exige versatilidad, con elegancia y funcionalidad, esta temporada ofrecemos prendas que pueden adaptarse tanto a una escapada a la playa como a un evento especial en la ciudad ¿El secreto? Jugar con los complementos, las texturas y las siluetas“, aconseja la fashion blogger. Si vas a la playa, opta por vestidos fluidos y ligeros. Para la ciudad, añade un blazer y tacones elegantes. ¡Y no olvides un traje de baño que puedas usar como top!

Tejidos y materiales de ensueño

Hay tejidos y materiales de la más alta calidad para lograr prendas must have, utilizando denim, tela tipo scuba, fleece, lino, gabardina, cuerinas, mesh, tejidos tipo croché, casimir acompañados con detalles metalizados, parches, stripes, botones labrados, ojales, reatas y mas, en ETAFASHION encontrarás una gran variedad de telas y materiales en cada prenda que sin duda querrás tenerlas en tu closet“, concluye la experta en tendencias. Desde lino fresco hasta tejidos metalizados, los materiales de alta calidad harán que tus prendas favoritas duren por mucho tiempo.