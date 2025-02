¡Ni coquette, ni old money! El estilo ‘varsity’ será furor en 2025: es diferente, bonito y rejuvenece

El estilo ‘varsity’ destrona al coquette y al old money con estos looks.

El 2023 se convirtió en el año del coquette, un momento en el que Barbie se apoderaba del mundo entero con su explosión de color rosa, que llegó hasta el armario de las mujeres, buscando su lado más femenino, a través del uso de lazos, encajes, y otras piezas románticas.

Un año después, la paleta de color rosa que mula la fantasía, cambió por completo con la tendencia del old money como una de las favoritas del 2024, para apostar por un estilo mucho más recatado, sofisticado y que buscaba que quienes se sumaran a ella, tuvieran un máximo cuidado al detalle de lo que componía su atuendo, inspirado en los looks de las personas de clase alta.

Pero ni la extrema sofisticación y tampoco el mundo color de rosa del coquette, esperaban la llegada de la tendencia ‘varsity’, un nuevo estilo que busca adentrarse en los recuerdos de las mujeres y te puede remontar a tu etapa de universidad o preparatoria, a través del uso de piezas que cargan en sí mismas, un aire de nostalgia.

El estilo ‘varsity’ destrona al coquette y al old money. Pinterest (Pinterest)

¿Qué es el estilo ‘varsity que será furor en 2025?

El toque femenino del coquette con la sofisticación del old money se unen, y aunque no se acercan ni un poco a la tendencia del estilo ‘varsity’, que sin duda, es una propuesta que no solo se antepone a la rebeldía del grunge o a la soltura del boho, más bien es un tipo de look nostálgico y moderno que promete ser tu nueva obsesión.

Perfecto para climas inciertos, como para aquellos países que están a punto de dar la bienvenida a la primavera, el estilo ‘varsity’ es una propuesta perfecta para lucir elegante con un elemento estrella, y es el uso de prendas que remonten a la época universitaria, que usualmente combina delicadamente, el uso de una chaqueta bomber o suéter de tipo estudiantil con otras piezas mucho más cuidadas y sofisticadas, uniendo modernidad con sofisticación.

El resultado es un outfit pulido, que no necesariamente debe caer en el cliché del uso de prendas estudiantiles, sino de un juego de combinaciones que permitan un atuendo cuidado, pulido y muy elegante, que además también puede ser muy cómodo.

¿Qué es el estilo ‘varsity que será furor en 2025? Pinterest (Pinterest)

¿Cómo sumarse al estilo varsity que será tendencia?

Juega con los colores, no temas a las chaquetas universitarias y deslumbra con un atuendo único que rompa con el molde que ya parecía dictar cómo se verían las tendencias de este 2025, así que si a ti también te gustaría sumarte al estilo ‘varsity’ recuerda esto:

La comodidad es clave

Las piezas oversize son uno de los condimentos para este tipo de looks, ya sea que optes por una chaqueta de tipo estudiantil o bien por un suéter de la misma esencia, estos harán que tu atuendo luzca incluso más sofisticado.

El toque femenino

Si algo es importante en este look es el toque femenino, que se lo puedes dar a través de piezas como minifaldas, vestidos, tops, o incluso calzado como kitten heels con medias, y hasta loafers chunky.

Los accesorios perfectos

Los accesorios también son importantes, apuesta por detalles como mochilas estructuradas o gorros con logos de universidades, esto para que funja como la cereza del pastel de tu outfit ‘varsity’.