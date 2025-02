¿Irreconocible? Cynthia Rodríguez cambia de look y apuesta por esta tendencia: ahora luce así

Cynthia Rodríguez está estrenando nuevo look y lo anunció en redes sociales con un par de fotografías que dejaban ver que su cabello castaño se había transformado a unos tonos rubios que aportaron luz al rostro de la conductora, refrendando el título del balayage como una de las tendencias favoritas de los salones de belleza.

PUBLICIDAD

La esposa de Carlos Rivera se ha mantenido un tanto ausente de las redes sociales, compartiendo solo algunos posteos en redes sociales, donde solo ha dejado ver algunos detalles de sus visitas a Casa Huamantla, parte de su decoración durante las fiestas decembrinas, y una emotiva dedicatoria a su madre por su cumpleaños.

Aunque nos hemos acostumbrado a su larga cabellera de tintes castaños con ligeros toques rubios, la famosa cantante de ‘Si No Estás Conmigo’ le dio un giro a su estilo, esta vez, con ligero aclarado que aportó un brillo especial a su rostro.

Cynthia Rodríguez Instagram: @cynofficial (Instagram: @cynofficial)

Cynthia Rodríguez presume su cambio de look en redes sociales

Aunque no mostró cómo fue su proceso para este cambio de look, la famosa conductora que alguna vez formara parte de ‘Venga la Alegría’, compartió su felicidad tras obtener este elegante y llamativo resultado en su cuenta de Instagram, a través de dos Instagram Stories.

En una imagen donde el sol besaba su rostro, dejó ver que su cabello estaba ligeramente más corto y presumía unas ondulaciones mientras el tono cambió a una especie de rubio cenizo, mucho más frío al que acostumbró a sus fans, refrendando el tinte balayage como uno de los favoritos de este año, y que ha vuelto con fuerza para reclamar la corona que le fue arrebatada en el 2024.

A su post, le sumó la canción de Selena Gomez, ‘Look at Her Now’ y en su segundo post el tema ‘Wow’ de Mamamoo, además de un comentario en el que se leía “amé mi color y tratamiento” además de etiquetar a @siete30salon un espacio al que famosas como Michelle Vieth y Gaby Crassus también han acudido para cambiar su look.

Cynthia Rodríguez Instagram: @cynoficial (Instagram: @cynoficial)

¿Cómo es el bayalage rubio cenizo por el que apostó Cynthia Rodríguez?

Desde hace poco más de un año, Cynthia Rodríguez se despidió de su cabellera castaña para probar con el balayage, en tonos dorados cálidos que a muchos llamó la atención, y esta vez, ya no son unas ligeras mechas, más bien un nuevo tipo de balayage como el ‘french’ que cubre gran parte del cabello sin llegar a tocar las raíces.

PUBLICIDAD

Este tipo de balayage no solo es bonito en sí mismo, también es favorecedor para muchas mujeres y es muy noble, por lo que no tendrás que preocuparte demasiado por retocarlo, eso sí, recuerda que este tipo de técnicas, requieren el uso de productos que ayuden no solo a cuidar a tu cabello de haberse sometido a una decoloración, también para mantener el tono por más tiempo.

El balayage es ideal para todas las mujeres, pero recuerda acudir con un experto colorista, para que te guíe a encontrar el tono que mejor quede a tu tipo de piel y ayude a que tu cabello brille.