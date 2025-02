“Una diosa y otra vulgar”: comparan looks de Ángela Aguilar y Belinda en los Premios lo Nuestro

Este 20 de febrero se llevó a cabo la 37ª entrega de los Premios lo Nuestro desde el Kaseya Center de Miami, Florida, y uno a uno los famosos invitados a la gala ya empezaron a desfilar sobre la alfombra rosa del evento.

Entre los que acudieron, fueron Will Smith, Nadia Ferreira, Alejandra Guzmán, Thalía y Pepe Aguilar junto a su hija, Ángela Aguilar, quien, previo a la celebración de esta entrega de premios, ya estaba en el ojo del huracán, debido a que, hubo quienes empezaron a especular cómo se daría su encuentro con Belinda, la ex prometida de Christian Nodal, quien actualmente es esposo de la joven de 21 años.

Aunque Christian Nodal brilló por su ausencia, Ángela Aguilar se dio cita al Kaseya Center, mostrando su llegada desde el día de ayer, mostrando un adelanto de lo que sería su presentación durante la gala de los Premios lo Nuestro, sin embargo, Mandy Fridman y Javier Ceriani, aseguraron que la joven optó por ensayar un día después para no encontrarse con Belinda.

Esto no fue todo, pues, en medio de la celebración de la gala de los Premios lo Nuestro, usuarios estuvieron a la expectativa de la llegada de ambas y lo primero que hizo estallar los comentarios, fue el look de Ángela Aguilar por el que la compararon (nuevamente) con Belinda y es que, a muchos recordó al atuendo que usó en su video musical para ‘La Cuadrada’ con Tito Double P.

El look de Ángela Aguilar en los Premios lo Nuestro por el que la compararon con Belinda

Ángela Aguilar desfiló por la alfombra rosa de los Premios lo Nuestro con un deslumbrante atuendo de estilo cut-out en color cobre con un escote de barco en forma asimétrica que se ceñía a su figura y dejaba ver su abdomen plano.

La caída de la pieza que utilizó le daba una figura de sirena, a su vez, complementó su atuendo, presumiendo su más reciente cambio de look de cabello largo con algunas ondulaciones y melena castaña, sumando un maquillaje en tonos terracota con labios delineados.

Sin embargo, este look no la salvó de las comparaciones con Belinda y es que, hubo quienes rápidamente arremetieron contra ella, no solo llamándola “vulgar” o una “copia de Belinda” sino que encontraron específicamente el atuendo de la estrella pop del que la hija de Pepe Aguilar se habría inspirado para su atuendo en los Premios lo Nuestro y sería nada más, y nada menos que el que utilizó en ‘La Cuadrada’ junto a Tito Double P.

Llaman “diosa” a Belinda por este look en los Premios lo Nuestro 2025

Mientras tanto, Belinda, con su característico glamour, apostó por una prenda brillante en tonos metalizados, pero en color plata que ofrecían un efecto ombré hasta llegar al negro.

Esta pieza destacaba por sus aplicaciones y bordados florales que se lucían desde el escote y por todo el brazo dejando al descubierto sus hombros, por otro lado, su beauty look fue natural, con unas ligeras ondas en el cabello y rostro con maquillaje en tonos nude, siendo una gargantilla la cereza del pastel de su atuendo.

Como era de esperarse, fans no solo la convirtieron en trending topic en la red social de ‘X’, donde escribieron: “hablemos de la capacidad que tiene para verse tierna y diosa al mismo tiempo”.