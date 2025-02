“¡Clara-mente!”: el contundente dardo de Shakira a Clara Chía en pleno concierto que sorprendió a todos

El tour ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ de Shakira dio inicio el pasado 11 de febrero desde el Estadio Nilton Santos de Río de Janeiro, Brasil, donde ofreció un memorable concierto en el que interpretó algunos de sus temas más famosos, sumado a un tracklist que incluyó sus canciones dedicadas a Gerard Piqué.

La espera terminó y Shakira finalmente hizo su regreso triunfal a los escenarios desde su última gira, ‘El Dorado’ en 2018, cuando se enfocó en la familia que formó con Piqué durante su estancia en Barcelona, pero fue, precisamente, su ruptura con el exfutbolista el que detonó el gran regreso a la música de la barranquillera, componiendo un álbum que expuso el dolor que le provocó la separación y traición por parte del español.

El tour se volvió trending topic en redes sociales, y los afortunados en vivir la primera fecha de la barranquillera, compartieron los primeros detalles de lo que podrían esperar aquellos fanáticos que ya tienen su boleto para vivir una de las giras más esperadas de este año.

Shakira deslumbra en el comienzo de su tour

Shakira comenzó su gira con el pie derecho, apostando por imponentes atuendos, desde esos looks árabes con los que presume sus movimientos de cadera, para después presumir deslumbrantes atuendos brillantes en colores como el rosa y sensuales bodys de transparencias, con elementos como los diamantes que emulan las lágrimas que derramó y su ‘loba’ que estuvo presente a lo largo del show.

Esto no fue todo, pues, aunque muchos esperaban una tiradera dedicada a Piqué, quien tampoco se salvó fue Clara Chía Martí, a quien habría enviado una indirecta que las Mamarazzis calificaron como un ‘dardo envenenado’ tras compartir los ‘10 mandamientos de una loba’.

Shakira lanza indirecta a Clara Chía durante su concierto

Shakira compartió a su “manada” los ‘10 mandamientos’ que deben seguir o tomar en cuenta para pasarla bien, pero dentro de ellos, la sorpresa llegó cuando dedicó uno, especialmente a Clara Chía Martí, que rápidamente llamó la atención por el contundente dardo que lanzó.

Uno a uno, las pantallas del Estadio Nilton Santos, desplegaban una serie de consejos que hablaban sobre la libertad, el amor propio, las elecciones y la lealtad; sin embargo, fue el número 9 el que llamó la atención cuando hizo a alusión a Clara Chía, donde se podía leer: “She-wolves will not covet their neighbors possessions ¡Claramente!”, que se traduce como: “Las lobas no codiciarán las posesiones de sus vecinos. ¡Claramente!”.

Shakira lanza indirecta a Clara Chía durante su gira X

¿Qué dicen los 10 mandamientos de Shakira?

Shakira tiene bien claro que para convertirse en una “loba” lo único que hay por hacer es aceptarse a una misma, vivir bajo tus propias reglas y mantener tu esencia, siempre, respetando y siendo leal frente a otros, o al menos eso claman todos y cada uno de sus mandamientos que presentó en las inmensas pantallas que dejaban ver “rocas talladas” con estos consejos que mencionaron: