“Qué bien se ve”: Selena Gomez reaparece ‘irreconocible’ con flamante look de lentejuelas y minifalda

Selena Gomez impactó a sus seguidores con el look más elegante, dejando ver cambios en su aspecto, provocando una serie de comentarios donde halagaron esta transformación, esto, luego de estar en el ojo del huracán tras por sus constantes subidas y bajadas de peso, que desató un fuerte debate en redes sociales.

PUBLICIDAD

La actriz de ‘Los Hechiceros de Waverly Place’, acaba de enseñarnos uno de los atuendos ganadores para las fiestas decembrinas, sin la necesidad de utilizar largos o incómodos vestidos, o bien, prendas demasiado grandes y estorbosas para ser la mejor vestida ya sea en cenas con amigas, posadas, Navidad e incluso, Año Nuevo.

Con cada aparición, ‘Sel’ demuestra que lo más importante es amarnos a nosotras mismas y aceptarnos tal como somos, evadiendo, por completo, cualquier crítica en su contra, y es que, no han faltado los detractores que han criticado a la actriz por sus abruptos cambios en su peso, a pesar de que ha explicado en diferentes ocasiones que esto se debe a su padecimiento de lupus.

Selena Gomez prova que as unhas laranjas podem ser a melhor escolha dessa semana (Reprodução: Instagram)

Selena Gomez impacta a sus seguidores con blazer de lentejuelas y minifalda

Selena Gomez acaba de dar una cátedra de estilo usando el conjunto perfecto para las fiestas decembrinas, que consistió en el uso del blanco y el negro como los aliados perfectos de un outfit glamuroso y cómodo.

Así es, la sofisticación no tiene por qué estar peleada con la comodidad, y si buscas estas dos características en tu look de Navidad, entonces échale un ojo al atuendo que nos acaba de regalar la dueña de ‘Rare Beauty’ en su más reciente aparición en Nueva York, donde acudió a The Late Show con Stephen Colbert, para hablar sobre su nueva producción, ‘Emilia Pérez’, donde compartió créditos junto a Karla Sofía Gascón y Zoe Saldana.

Para acudir a este programa, Gomez optó por un conjunto que bien aplaudiría Carolina Herrera, combinando blanco y negro de una forma sobria, pero con un toque divertido a través de un juego de texturas, entre cuero de una minifalda combinada con medias negras y lentejuela con una deslumbrante chaqueta, a la que sumó una camisa de estilo victoriano y un gran abrigo con terminación furry, sumado a unos tacones bajos.

Usuarios reaccionan al nuevo look de Selena Gomez

Como era de esperarse, este atuendo y la figura de Selena Gomez impactó al público, y es que, algunos no perdieron la oportunidad de aplaudirle este cambio en su estilo, luego de que sus looks en alfombra roja, fueran duramente criticados, pese a sus tiernos posados en los que incluso, ha estado acompañada de su hermana y su novio, Benny Blanco.

PUBLICIDAD

“Nuestra Selena volvió”, “Amé su look”, “Qué bien se ve”, se alcanza a leer sobre el outfit de Selena Gomez que es tan fácil de replicar que muchas le han aplaudido por esta hazaña.

Este elegante atuendo es un rotundo sí no solo para las fiestas decembrinas, sino para cualquier ocasión, si lo que buscas es lucir glamurosa sin optar por un clásico vestido o usar algún pantalón, es chic, cómodo y robará la atención.