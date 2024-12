¡No más medias negras! El color que será furor esta temporada y promete estilizar tus piernas de forma elegante

Existen básicos en el mundo de la moda que es imposible descartar y que, con cada temporada, logran refrendar su popularidad y poder dentro de nuestro guardarropa. Uno de ellos son las clásicas medias negras que por años, han sido un símbolo de sofisticación y hasta de sensualidad.

Son la idea perfecta si no deseas un atuendo demasiado revelador, y por alguna razón, logran posicionarse entre las favoritas que quedan casi con cualquier look, sin embargo, tal como sucedió con los jeans e incluso con los tenis, existe una contraparte para esta pieza básica del guardarropa.

¡Ya no más medias negras! hay un nuevo tipo de medias que se está colocando como el gran preferido de las mujeres, y solo basta dar un vistazo a uno de los looks más recientes de Aneliz Aguilar, la hermana de Ángela Aguilar quien ya apostó por este par de medias para elevar su outfit, convirtiéndose, nuevamente, en una de las mujeres ícono del mundo de la moda.

Quién mejor que el ícono de la dinastía Aguilar para enseñarnos como las medias de color granate son un rotundo sí para terminar el año como toda una fashionista, y la combinación consiste únicamente en el uso de piezas que hemos visto todo este 2024, que incluye, el uso de un chaleco tailoring, minifalda y botines.

Aneliz Aguilar con medias granate en tendencia. Instagram: @aneliz_aguilar (Instagram: @aneliz_aguilar)

Las medias granate serán furor esta temporada

Si lo que buscas es darle un giro a tu outfit, entonces comienza desde tus medias, olvida lo aburrido del negro y apuesta por otros colores, sobretodo el granate, que también es conocido como burdeos o borgoña, que sin duda, es uno de los tonos que cierran con broche de oro, uno de los años más sofisticados en cuanto a moda.

Si no me crees, tenemos como ejemplo a la hermana de Ángela Aguilar y otras mujeres que poco a poco ya se han ido sumando a uno de los colores que prometen convertirse en tus nuevas favoritas por encima de las clásicas negras, además, no temas que este color, es un verdadero símbolo de elegancia y ayuda estilizar tus piernas dando una forma alargada a tu cuerpo.

¿Cómo combinar medias granate?

No es complicado combinar medias granate, aunque, por el color, lo que más se recomienda es el uso de colores neutros como el gris, el negro o el azul marino. Tambiñen existen otros tonos que ayudan a potenciarlo como el marrón, mostaza o terracota.

El outfit de estilo ‘colegiala’ o ‘corpcore’, es perfecto para este tipo de medias, pues además, suman ese aire de sofisticación al estilo lujo silencioso, que las convierten en una de las piezas que causarán furor durante las fiestas decembrinas, así que, si buscas un outfit fácil de replicar, esta es la opción perfecta.

Las medias granate son usualmente combinadas para outfits muy elegantes, por lo que una buena opción puede ser que utilices un look de blazer o abrigo y lo combines con una falda plisada, también puedes sumar suéteres o incluso chalecos y camisas que ayudarán a darle un giro a este outfit, sin perder esta esencia ‘preparatoriana’.