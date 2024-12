¡No más jeans! Los pants serán tendencia en 2025 y así es como se usarán para un estilo elegante

Las tendencias de 2025 dictan la llegada de los pants como los nuevos jeans. Así es, la noticia podría ser sorprendente, y más, después presenciar uno de los años más elegantes con el uso de chalecos, pantalones de pinzas y piezas que buscan la sofisticación en cada atuendo de las mujeres.

Sin embargo, cada vez es mayor la preocupación por unir la comodidad con la elegancia, apostando por el uso de una de las prendas que sería casi imposible pensar que podrían tener un giro elegante, y si bien, podría parecer una tarea complicada, existen una serie de combinaciones que sin duda, se volverán de las más replicadas y deseadas el año venidero.

Es por eso que durante la temporada invernal, los estilos cozy vuelven para ser de los más reconfortantes en inclementes climas, eso sí, si lo tuyo, es lucir glamurosa, entonces, combinar piezas deportivas con grandes abrigos podría ser la mezcla perfecta para un look que robará miradas sin la necesidad de usar demasiados elementos o comprometer nuestra comodidad.

¿Cómo usar pants de forma elegante? Pinterest (Pinterest)

Los pants serán tendencia en 2025

La revista Glamour, augura el éxito de los looks deportivos para el próximo 2025, que está a tan solo unas semanas de dar inicio, y es que, esta vez, la comodidad será el dúo perfecto de la sofisticación.

Si bien, las tendencias que vimos este 2024, estuvieron compuestas por sensuales piezas, románticos atuendos, y piezas sastre que sumaban esa elegancia que promueve el lujo silencioso, la expectativa es alta para el 2025, pues el guardarropa sufrirá un nuevo cambio en el que se verán piezas cuya estética es mucho más relajada, apostando por el boho y este outfit cozy de los pants.

La comparación que propone Glamour en cuanto a los looks de diciembre, en donde se pueden ver dos clases de atuendos, los cozy que buscan proteger el cuerpo del frío, y ese glamour y despampanante brillo que solo aportarían piezas de lentejuela y metalizados que suelen usarse a lo largo de la temporada. De ahí, que los pants sean de las prendas que logren adquirir mayor relevancia.

¿Cómo usar pants de forma elegante? Pinterest (Pinterest)

¿Cómo usar pants de forma elegante?

Si ya estás lista para dar un toque fresco a tu armario, entonces, podrías comenzar por apostar por el uso de pants en algunos de tus looks diarios, siempre y cuando sigas esta regla: combinar con piezas como abrigos largos, blazers o chaquetas puffer, sumado a calzados mucho más chic, como stilettos y hasta botines, además, claro, de las estrellas del invierno como las botas UGG.

Si a ti también te gustaría sumar este tipo de look a tu outfit, la regla, además de los abrigos, sería optar por piezas de colores neutros como el negro, gris, marrón o blanco, en total looks; sumar accesorios como gafas de sol y pequeños bolsos, además de gorras de béisbol.

Para un look elegante

Para un look elegante, no olvides apostar por un total look, como en este caso, un conjunto de color azul marino, que incluye unos pants de pierna ‘acampanada’ que ayudan a esculpir la figura, o bien, unos en su forma baggy, haciendo un juego de color neutro entre beige, blanco y negro.

¿Cómo usar oants de forma elegante? Pinterest (Pinterest)

Para un look casual

Combina con una chaqueta biker, una camiseta simple de tirantes y unos pants para un look relajado y rebelde; si, por el contrario, buscas algo más atrevido, entonces un conjunto en total look negro con un top corto blanco y tenis es la mejor opción.

¿Cómo usar pants de forma casual? Pinterest (Pinterest)

Para un look glamuroso

Si lo glam es lo tuyo, entonces combina largos abrigos y blazers en dupla con un pants negro, o bien en un total look beige al estilo Kim Kardashian.