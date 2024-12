Las temidas botas ‘UGG’ vuelven a ser tendencia: así es como las puedes llevar sin perder la elegancia

Las ya conocidads botas ‘UGG’ regresan este 2024, como cada año, para apoderarse de las tendencias, pero recordemos que la moda es una evolución constante y se adapta conforme a lo que estamos viviendo, por ello, este calzado retoma su trono con un pequeño giro que es perfecto para las mujeres de todas las edades.

De alguna manera este tipo de botas, se ha vuelto el básico de la temporada invernal, y a muy poco de que lleguen las fiestas más esperadas del año como la Navidad y Año Nuevo, este calzado vuelve a aparecer como una de las máximas tendencias del streetstyle, proponiendo un look cómodo y muy calientito para combatir el frío.

Tan amadas como odiadas, las botas UGG son y seguirán siendo un tema de debate, que sin importar el tiempo que pase, logran ser uno de los calzados más queridos de las temporadas otoño e invierno, y esta vez, prometen un giro distinto a tu outfit, a partir de un cambio en la combinación de prendas que te hará lucir mejor que nunca.

Las botas UGG vuelven a ser tendencia. Pinterest (Pinterest)

Las botas UGG vuelven a ser tendencia y ahora se usarán así

El calzado aprobado por famosas como Bella Hadid, Dua Lipa y Jennifer Lopez, quien fue precisamente, la estrella que propuso un giro a las botas UGG, cuando fue captada a finales de noviembre, utilizando este calzado con unos baggy jeans y camisa de leñador.

Vale recordar que esta no es la primera vez que la ‘Diva del Bronx’ utiliza este tipo de calzado combinado con unos baggy jeans, pues en el pasado, fue vista con un atuendo parecido al que solo le sumó una sudadera ceñida al cuerpo, que permitía que su figura se acentuara.

Es por ello que, los expertos en moda, proponen el uso de este tipo de botas con unos pantalones de pierna ancha o en su defecto, si eres amante de los jeans unos en forma baggy, que aportan este aire desenfadado, pero con un toque chic, que, con los elementos correctos, pueden ser beneficiosos para estilizar y presumir tu figura.

Las botas UGG vuelven a ser tendencia. Pinterest (Pinterest)

¿Cómo combinar botas UGG con baggy jeans?

Aunque hay quienes rechazan el uso de este tipo de botas, en realidad son el básico de la temporada que no puede faltar, y si estás decidida a utilizarlas, entonces aquí te dejamos algunas ideas para usarlas con baggy jeans o pantalones wide leg, que no harán más que elevar tu look.

Para un look elegante

Las botas UGG vuelven a ser tendencia . Pinterest (Pinterest)

Para un look casual

El secreto de un look casual, radica en el color de los jeans, en este caso tenemos un atuendo con pantalones claros y crop tops básicos a los que se le sumó unas botas UGG y cárdigan o blazer de cuero.

Las botas UGG vuelven a ser tendencia. Pinterest (Pinterest)

Para un look glam

Para un look glamuroso, combina tus botas UGG con unos baggy jeans negros o bien, con jeans de mezclilla claros, suma una chaqueta puffer y un gorrito o bien una chaqueta barn para un estilo invernal muy chic.