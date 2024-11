¡Más auténtica y más pura! Lesslie Polinesia lanza ‘Yiyi Beauty’ para celebrar la belleza real

El mundo del maquillaje nunca fue tan real como ahora, y es que, Lesslie Polinesia ha dado un nuevo giro y visión a esta industria lanzando, ‘Yiyi Beauty’, su propia marca de belleza que no solo promete hacerte brillar por fuera, sino que propone un discurso mucho más profundo, digno de una de las influencers más queridas por el público desde hace más de una década.

Fue el pasado 28 de noviembre cuando Lesslie Yadid Velázquez Espinoza, más conocida como ‘Lesslie Polinesia’, abrió las puertas de ‘House of Yiyi’ para hacer el lanzamiento de su marca que incluye poco más de 13 productos que prometen resaltar tu belleza real, perfectos para llevar contigo en todo momento, y lo mejor de todo es la utilidad, pues algunos de ellos, poseen una característica multifuncional.

En un ambiente festivo, entre globos morados y destellos metalizados, Lesslie Polinesia recibió a sus visitantes con la enorme sonrisa que la caracteriza y un espacio en donde el gran protagonista eres tú.

Con diferentes estaciones de makeup y skincare, la anfitriona cuidó de cada detalle, para hacerte sentir en un espacio seguro, donde el glamour y la seguridad en ti misma se unen, apoyada de expertas que te guiarán y ayudarán a encontrar tu producto ideal.

Fue en este encuentro con los medios de comunicación que Lesslie Polinesia, aprovechó para contar más sobre el origen de su marca, que fue un sueño que tardó cuatro años en materializarse. Para contar más sobre el origen del nombre de ‘Yiyi Beauty’, la influencer contó una divertida anécdota de su niñez:

“Les voy a contar una anécdota del nombre, para los que no saben mi nombre es Leslie Yadid; cuando tenía como 3-4 años, me preguntaban ‘¿Cómo te llamas?’, y yo no sabía ni pronunciar Leslie ni Yadid, entonces yo decía que yo me llamaba ‘Yiyi’”, reveló Lesslie Polinesia.