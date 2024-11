Shakira y Candela Márquez llevaron vestidos rojos pero a una le llamaron ‘diosa’ y otra se llevó crueles críticas

Shakira y Candela Márquez han sido víctimas de crueles críticas en redes sociales luego de que Alejandro Sanz confirmara su relación con la actriz española de 36 años, lo que ha desatado un fuerte debate sobre el parecido físico que guardan y una serie de comparaciones por sus looks.

En el pasado, el cantante de ‘Corazón Partío’ desató especulaciones sobre un posible enamoramiento de Shakira esto, luego de trabajar en las canciones ‘La Tortura’ y ‘Te lo Agradezco pero No’, donde se viralizó un video en el que supuestamente, ambos estarían teniendo un coqueteo e incluso un romance secreto, sin embargo, esto nunca pudo ser confirmado.

Eso sí, ambos cantantes, poseen una de las relaciones más estrechas de la industria musical, siendo buenos amigos y presumiendo de este lazo en redes, razón por la que algunos pedían a Shakira, darse una oportunidad con el español tras su separación de Gerard Piqué.

Sin embargo, fue Alejandro Sanz quien desmintió los rumores y eliminó la posibilidad de un romance tras confirmar su romance con Candela Márquez, quien no ha dejado de ser comparada en redes sociales con Shakira por su gran parecido.

Alejandro Sanz y Shakira Instagram: @shakira (Instagram: @shakira)

Los vestidos rojos de Shakira y Candela Márquez por los que las compararon

Fue hace un par de días cuando Alejandro Sanz explotó contra quienes comparaban a su novia con Shakira cuando un usuario en Instagram le comentó:

“Sanz no supera a Shakira, y como ella no le hizo caso, se agarró a ésta que está igualita, pero sigue cantándole a la cubana que tampoco supera”, a lo que el español respondió: “Pobrecito... Sumérgete... pero sumérgete mucho... Más... Tu lugar está ahí en el fondo. Donde nada importa, no más respirar y ahí vas a entender la mi*rda de tu comentario”.

Pese a esta polémica, las comparaciones no han cesado y esta vez fueron los vestidos rojos que usaron Shakira y Candela Márquez por los que volvieron a ser puestas como rivales.

El vestido rojo de Shakira con el que debutó en la MET Gala

Esta año Shakira hizo su debut en la MET Gala con un vestido rojo firmado por Carolina Herrera que aludía a una rosa, haciendo un posado elegante y sofisticado con solo un poco de volumen en compañía del director creativo de la marca, Wes Gordon.

Sin embargo, para los fans este resultó un desacierto y más para ser la primera vez que acude a uno de los eventos de moda más importantes, pues esperaban que “saliera de su zona de confort” y sorprendiera a los fans con algo más arriesgado y creativo, y aunque fueron muchos los halagos, una parte del público sintió que, le quedó a deber.

Shakira en la Met Gala 2024 Getty Images (Getty Images)

Candela Márquez posa junto a Alejandro Sanz con vestido rojo satinado

Mientras tanto, usuarios han salido en defensa de Candela Márquez, quien no ha dejado de ser comparada con Shakira, pidiendo respeto por ambas, sin embargo, hay quienes aplaudieron su sensual vestido rojo satinado para la alfombra de los Latin Grammys 2024, donde destacaron su belleza con comentarios en los que se pudo leer:

“Qué bien te sienta el rojo”, “Mi prima es bellísima... Shakira solo mueve las caderas!”, “Nada que ver una con otra... Candela es muy guapa y con clase”.