Los 5 perfumes árabes de mujeres que son bombas de seducción

La ciencia lo ha demostrado: somos capaces de elegir a nuestra pareja por el olor, a pesar de que en el ser humano no está completamente desarrollado el órgano que detecta las feromonas. El aroma de la persona no da una percepción de cómo puede ser y contribuye a generar o no confianza.

Es por esto que los perfumes son un arma potente de seducción. Si se desea generar cumplidos, atraer la atención de alguien especial y acaparar miradas, pues es necesario saber escoger una buena fragancia. Estos son algunos de los perfumes árabes con los que lograrás que se volteen a mirarte y olerte, y se enamoren.

1. Bharara Niche Femme

Tiene una salida afrutado muy deliciosa, que hará que los hombres desean quedarse colgados de cuello por horas. Así lo asegura Víctor Rodas, especialista en perfumería. Este perfume se lanzó en 2021. Además del aroma frutal, también tiene nota de incienso, rosa turca, sándalo y vainilla. Es ideal para invierno y el otoño, y se puede usar tanto de día como de noche.

2. Al Haramain L’Aventure Rose

Los acordes principales de esta fragancia oriental floral son las rosas, jazmín, almizcle y el ámbar. También tiene notas cítricas y de bayas rojas. Tiene dos años en el mercado. Algunos lo recomiendan para usarlo de día, especialmente en primavera.

3. Orientica Velvet Gold

Su aroma es atalcado, con toques de almizcle, caramelo, vainilla y violeta. También cuenta con rosas. La pimienta y la bergamota, le da el toque especial. Los expertos de Fragrantica, recomiendan usarlo durante las noches de invierno. Llegó en el 2022 y ha tenido gran aceptación en entre las chicas.

4. Amethyst Badee Al Oud de Lattafa

Este perfume obsesionará a los hombres que están a tu alrededor porque está hecho con rosas turcas y búlgaras, que se mezclan a la perfección con el dulce ámbar y la vainilla. Te hará una mujer irresistible. La pimienta le aporta mucha esencia, chispa y luminosidad.

5. Dar Al Hae New de Ard Al Zaafaran

Esta fragancia de la familia oriental tiene mucha presencia del exotismo árabe, con una mezcla de aromas que adquieres una profundidad e intensidad delicada. Desprende el olor más femenino con sus notas de salida de gardenia y rosa, para ese toque floral sutil. En el medio, dulzura y acidez con la vainilla y el litchi. Mientras que, destaque en el fondo un olor suave de cedro y almizcle blanco que le da el toque especiado.