Las blusas ‘bishop’ serán furor por estilizar la figura y ‘ocultar rollitos’: así se usan

Las primeras tendencias de moda de 2025 están asomándose, entre ellas algunas texturas y prendas que prometen elevar los looks al punto más elegante, manteniendo el mismo eje que hemos visto a través de todo este año con la estética del lujo silencioso.

Hay prendas que por su propia constitución ya son una oda a la sofisticación, entre ellas las blusas ‘bishop’ que prometen ser una de las piezas más llamativas del próximo año, ayudando a las mujeres a destacar su lado más sensual y chic.

Si estás lista para renovar tu armario para el próximo año, entonces aquí te dejamos una de las prendas ganadoras que te harán lucir no solo como una experta en moda, también ayudará a estilizar tu figura, ocultar rollitos e incluso, será tu aliado perfecto para que luzcas como una verdadera diva.

¿Qué son las blusas bishop?

El próximo año las blusas que serán tendencia serán todas aquellas que tengan volumen en ellas, tales como las que vimos en 2024 con estilos como las victorianas o de manga abullonada, además de las boho que sin duda, serán la joya de la corona de los looks del próximo año.

De ahí que las blusas con estas características sofisticadas sean tendencia y en la lista se encuentran las de tipo ‘bishop’ que destacan por sus mangas ligeramente holgadas con una caída suelta y ligero volumen que hacen que cualquier look se eleve.

Es esta característica la que permite dejar un efecto estilizado, sobretodo en el área de los brazos, centrando su atención en ellos de una forma favorecedora, los diseños son tantos que incluso, eligiendo sabiamente, podría favorecer hasta zonas como el abdomen o pecho.

¿Cómo usar una blusa bishop?

Los looks vaporosos seguirán siendo tendencia, de ahí que las blusas ‘bishop’ prometan uno de los atuendos más chic del 2025, así que si eres amante del glamour y atuendos sumamente sofisticados, entonces dales una oportunidad, verás que son más favorecedoras de lo que te imaginas.

Dale la oportunidad a uno de los atuendos más chic que serán furor el próximo año y wi todavía no sabes cómo combinar este tipo de blusa, aquí te dejamos algunas ideas que podrían servirte como inspiración para crear un outfit de impacto que te ayude a destacar, ya sea en una cena, la oficina o incluso, en tu día día.

Look elegante con blusa bishop

Combina una blusa bishop con una falda lápiz y stilettos, puedes jugar con las texturas y colores, en este caso dos piezas satinadas, también puedes apostar por un pantalón beige y una prenda superior con lazos, que ayuda a potenciar el estilo.

Look casual con blusa bishop

Para un look casual pero llamativo, combina pantalones de pinzas y una blusa bishop, eso sí, también quedan perfectas con jeans así que no temas añadir un poco de mezclilla a tu look. No temas sumar elementos como olanes o lazos que aportan el volumen característico del 2025.

Look glamuroso con blusa bishop

Para un atuendo glamuroso, combina tu blusa bishop con otras formas y elementos tales como un pantalón de tipo acampanado que aportan esa vibra setentera que haría que cualquier look destaque.