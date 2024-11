¿Qué son las camisas ‘leñadoras’? Esta prenda vuelve a ser tendencia y promete el look más chic

La camisa de leñador, que fuera todo un ícono del 2010, ha vuelto y no podía ser otra que la mismísima Jennifer Lopez para inaugurar esta temporada del año que, por alguna razón, terminan siendo uno de los básicos del otoño.

Existen prendas en la moda que terminan siendo cíclicas y que se desempolvan en ciertas temporadas del año, entre ellas, los trench coats y claro, este tipo de camisa tan amado como seguido por las mujeres que buscan toques frescos y modernos a su look.

De ahí que la camisa de leñador, se coloque, como cada año, en una de las favoritas para los climas nublados e incluso lluviosos, así que si estás decidida a hacer un cambio en tu look, este tipo de prenda puede ser perfecto para ti.

Las camisas de leñador vuelven a ser tendencia esta temporada. Pinterest (Foto: Canva)

¿Qué son las camisas de leñador?

Las camisas de leñador serán furor esta temporada, y quien mejor que Jennifer Lopez para dar inicio a una de las tendencias más seguidas del 2010, y que hicieron icónicas famosas como Jennifer Aniston y hasta la propia Hailey Bieber.

En realidad este tipo de prenda no requiere mayor presentación, pues solo basta con dar un rápido vistazo para saber cuál es el diseño que la caracteriza, que no es más que un diseño a cuadros que también es conocida como escocesa y suele ser de texturas como la franela, además de que, su paleta de colores, normalmente es roja, pero también puede ser marrón, blanca o beige.

Si buscas un look fresco y renovado para tu estilo otoñal, entonces optar por una camisa de leñador puede ser una gran idea para tu próximo estilo, que además aporte ese aire casual y rebelde que solo hace que tu estilo resalte.

Camisas de leñador en tendencia. Pinterest (Pinterest)

¿Cómo usar la camisa de leñador en tendencia?

No te preocupes que es mucho más sencillo de combinar este tipo de prenda de lo que te imaginas, así que, aquí te dejamos algunas claves que podrían servirte para tu próximo atuendo, estoy segura de que querrás probar al menos una la próxima vez que busques un look casual pero con detalles que destaquen.

No temas, esta pieza es casi tan versátil como unos jeans, aquí te dejamos algunos looks y combinaciones distintas que te servirán y demuestran que hay mil formas de sumar esta camisa a tus looks.

Look elegante con camisa de leñador

¡Sí! La camisa de leñador también tiene un toque elegante, por ejemplo, aquí se combinó una con una falda lápiz y unos pumps, o bien, si no buscas algo demasiado corto o de oficina, combina con un chaleco furry, jeans o leggings y botines.

Camisas de leñador en tendencia. Pinterest (Pinterest)

Look casual con camisa de leñador

Para un look casual los jeans son casi obligatorios, combina unos de tipo baggy como Jennifer Lopez y suma botines UGG o bien, tenis blancos, también puedes combinar una camisa y sumar una minifalda, tenis y calcetas largas, la cereza del pastel son unas gafas de sol.

Camisas de leñador en tendencia. Pinterest (Pinterest)

Look glam con camisa de leñador

Si lo tuyo es destacar, entonces dale un giro a la camisa de leñador, no es necesario que la uses como prenda sino como accesorio, por ejemplo, este estilo con camiseta, biker, pantalones de pierna ancha y botines metalizados o bien en un look total black con tu camisa para que sea lo único que destaque.