¡Olvida los blazers! La ‘puffer jacket’ es todo lo que necesitas esta temporada: así se usan

El invierno está a muy poco de llegar, de ahí que las primeras tendencias para lucir glamurosa empiecen a aparecer, una de ellas promete no solo mantener el calor en tiempos extremos, también se volverá una propuesta elegante que te ayudará a estilizar tu figura.

Olvídate de las chamarras y las gabardinas, si te consideras una mujer que le gusta apostar por nuevas propuestas y experimentar con nuevos estilos, entonces las puffer jackets serán la opción perfecta para ti, desde su carácter hasta su comodidad.

De ahí que famosas como Jennifer Aniston y Jennifer Garner hayan acaparado la atención gracias a esta prenda que no hace más que darle un toque fresco y moderno a cualquier look con el que se complemente, así que apuesta alguna vez por este tipo de chaqueta que haría que cualquiera voltee a verte.

Las 'puffer jackets' serán tendencia la próxima temporada.

Las ‘puffer jackets’ serán tendencia la próxima temporada

No apuestes por lo clásico, dale un giro a tu look con las puffer jackets, que si todavía no sabes qué son, aquí te enseñamos cómo lucirlas como toda una diva experta en moda, y es que, son cómodas, versátiles, y hay una adecuada para los gustos de cada mujer.

Si no sabes qué es una puffer jacket, no te preocupes que, estoy segura de que alguna vez viste alguna en la calle e incluso, pudo haber formado parte de tu guardarropa, y es que se caracteriza por ser un tipo de chamarra acolchada.

Glamour lo definió como: “Un híbrido entre una nube acolchada y un chaleco salvavidas”, que se utiliza para deportes de invierno como el esquí, pero que, gracias a marcas como Moncler, se ha vuelto un sinónimo de elegancia y sofisticación.

Las 'puffer jackets' serán tendencia la próxima temporada

¿Cómo combinar ‘puffer jackets’?

Combate las bajas temperaturas con una puffer jacket que no hace más que aportar glamour a tu estilo y hará que todos los que te rodeen volteen a verte, ya sean muy largas o de topo crop, te harán ganarle al frío de la forma más chic.

Si te gustaría sumar este tipo de chaqueta a tu outfit, aquí te demostramos por qué no debes temerle a un poquito de volumen, al contrario, si lo haces con el equilibrio indicado, entonces verás que se trata de una de las opciones más chic para tu look invernal, incluso si estás en un lugar de climas lluviosos o nublados, es un rotundo sí para cualquier ocasión.

Puffer jacket para un look elegante

Un total look negro siempre es un sí, sobre todo para lucir elegante, en este caso una puffer jacket oversize con unas botas polaina y la cereza del pastel, unas gafas de sol negras, por otro lado, tenemos un toque de color con una puffer jacket rosa, vestido negro y medias de cristal negras.

¿Cómo combinar 'puffer jackets'?

Puffer jacket para un look casual

Ponle un toque de color a tu look con puffer jackets, por ejemplo en tono morado o rosa, al que se le combinó con piezas que dejan como resultado el color block, suma jeans o tenis para aportar comodidad.

Las 'puffer jackets' serán tendencia la próxima temporada

Puffer hacker para un look casual

Al estilo lujo silencioso, combina tu puffer jacket con piezas en color camel, ya sea con las piezas superiores o bien con botas UGG, lucirás como una verdadera diva.