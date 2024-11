Mapa de los sueños: el ritual que debes realizar para que tus deseos del 2025 se hagan realidad

La llegada de diciembre invita a ir buscando nuevas metas y objetivos para lo que será el próximo año y dejar atrás lo malo del año viejo sin agradecer lo bueno. Es por ello que muchas personas apuestan por realizar un mapa de sueños, los cuales te ayudan a tener un balance de lo que deseas.

La Navidad es un momento de unión, alegría y nuevas oportunidades ante la llegada del Año Nuevo y este 2025 tendrás una nueva oportunidad para seguir creciendo, lo importante será enfocarte en atraer buenas energías a tu vida, por lo que los mapas de los sueños se han convertido en un ritual infalible para estas fechas.

Así debe ser el ritual del mapa de los sueños

Cada persona decide realizar el mapa de los sueños como mejor lo desea, ya sea en forma de lista con todo lo que espera para el 2025 o colocando fotos que enmarcan los logros que desea conseguir los próximos 365 días.

El mapa de los deseos puedes realizarlo el 1 de diciembre o cuando armes el arbolito. Para ello deberás dejar a un lado cómo lo lograrás, sino en lo mucho que lo deseas para no encasillarte en una sola opción de conseguirla sino que se abra un abanico de opciones.

Un ejemplo sería si deseas comprar un auto para no seguir tomando transporte público, no te enfoques en cómo y cuanto dinero necesitas, sino en tu deseo pues podría aparecer alguna oferta o un nuevo empleo que te permita tener el dinero disponible para comprarlo.

Es decir, que se debe dejar atrás los obstáculos y confiar en la ley de atracción para conseguir lo que tanto se anhela, eso no quiere decir, que no trabajes en lograrlo, sino en no limitar tus opciones de búsqueda.

Para realizar un mapa de sueños necesitarás algunos materiales como:

Una cartulina

Tijera

Revistas

Una foto actual o del último año

Una buena playlist

Una vez tengas todos los materiales pon manos a la obra, coloca la música que más feliz te haga sentir para atraer alegría mientras escoges fotos al azar de lo que quieres, ya sea un auto, un nuevo empleo, viajes, entre otros.

Una vez recortes las fotos, coloca tu foto en el centro de la cartulina y alrededor comienza a colocar las que sacaste de las revistas, las cuales forman parte de tus deseos.

A la cartulina puedes agregarlo frases motivacionales como: “me lo merezco”, “estoy preparada para recibirlo” o “Lo espero este 2025″, y ten en cuenta no usar fotos en blanco y negro, sino todo lo contrario lo más coloridas que puedas.

Una vez termines el collage colócalo en árbol y transcurrida la Navidad déjalo en un lugar visible para que no olvides tus objetivos.