¿Adiós jeans? Las faldas ‘culotte’ arrasan y así es como puedes llevarlas de forma elegante y favorecedora

Si lo que buscas es darle un giro a los pantalones clásicos, entonces las faldas culotte son todo lo que necesitas, se trata de una de las piezas que no solo son igual de cómodas, también son versátiles y hasta favorecedoras.

No queremos decir que te deshagas de tus jeans favoritos, pues es casi imposible pensar que exista una prenda que logre sustituirlos, pero, las faldas ‘culotte’ bien pueden entrar en la lista de ropa que puede darle un giro moderno y actualizado a tu guardarropa, si en algún punto, buscas algo completamente distinto.

Por esta razón, las faldas tipo culotte serán tendencia este año y prometen uno de los atuendos más sofisticados y cómodos sin la necesidad de recurrir a pantalones como jeans que suelen ser siempre una de las apuestas seguras de las mujeres, pero si buscas salir del molde, entonces toma nota.

¿Qué son las faldas culotte?

Bien podría definirse como un diseño tipo skant, que no es más que la unión entre una falda y pantalón de ahí el término que se deriva de las palabras (skirt y pants), pero lo que los diferencia de estos a las faldas culotte, no es más que su diseño holgado y suelto, los vuelve la prenda perfecta para un look distinto.

Este año, las faldas culotte que fueron sumadas a la colección de Loewe, en su versión de piel, prometen seguir arrasando, combinando glamour, comodidad y elegancia en una sola pieza.

Así que actualiza tu guardarropa con una falda culotte que, recuerda, a diferencia de los pantalones, este tipo de pieza posee una característica fluida, suelta y libre que aluden a las faldas sin terminar de serlo.

¿Cómo usar faldas culotte?

Combinar faldas culotte es tan sencillo como combinar cualquier pantalón de corte culotte, pero si no recuerdas cuáles son las características que componen a una prenda de este tipo, si es necesario que cumpla con requisitos como ser de pierna ancha y tener un corte ligeramente por debajo de la rodilla.

Para combinarlos, lo mejor es utilizar calzado como sandalias de tacón, botines, botas y mules, en el caso de las blusas, optar por piezas que puede ir desde tops, corsés o blusas románticas.

Falda culotte con blazer

Combina una falda tipo culotte en total looks, aquí tenemos dos ejemplos perfectos dependiendo de tu forma de ser, si eres más regia, entonces tonalidades grises y oscuras como este atuendo de blazer con suéter y botines es perfecto, o bien, un conjunto color magenta con una camisa de diseño vibrante es la opción ideal.

Falda culotte con top blanco

Para un look casual y romántico, una gama de color en tonos rosados y nude son perfectos, recuerda combinar tu falda culotte con tops blancos, ya sea una camiseta o un suéter. Recuerda complementar con calzado como sandalias de tacón o stilettos para estilizar la figura y dar altura.

Falda culotte con con camisa o blusa romántica

Si amas destacar, entonces estas combinaciones que estamos por mostrarte son perfectas para ti, pues las faldas culotte de pinzas quedan mejor con botas tipo slouchy y camisa, opta por una satinada para lucir glamurosa. También puedes combinar un corsé o top lencero y complementa con unos pumps.